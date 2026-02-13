快訊

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統回應了

年假準備開跑出意外…國3北上新店隧道傳火燒車 回堵6公里

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

美國某大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
影片截圖顯示，美國南卡羅來納州立大學學生宿舍區13日凌晨發生槍擊案後，警車開進校園。美聯社
影片截圖顯示，美國南卡羅來納州立大學學生宿舍區13日凌晨發生槍擊案後，警車開進校園。美聯社

路透報導，美國南卡羅來納州立大學學校官員聲明表示，該大學宿舍當地時間12日晚間發生槍擊，已知造成2死1傷，槍擊事件導致校區進入封鎖狀態。

南卡羅來納州立大學在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文表示，有人在當地時間晚間9時15分通報，奧蘭治堡（Orangeburg）校區Hugine Suites學生居住區一棟公寓發生槍擊，校園在槍擊案發生數小時後仍處於封鎖狀態。官方尚未發布更多槍擊案相關細節，包括嫌犯是否仍在逃。

美國ABC新聞報導，校方表示，南卡州執法部門（SLED）正在調查槍擊案。校方說，學校官員尚未確認罹難者身分和傷者狀況，並宣布13日停課。

ABC新聞指出，南卡羅來納州立大學去年10月就曾發生兩起槍擊，其中一起就發生在同個學生宿舍區，當時造成1死1傷。該校約有2800名學生。

槍擊 美國 宿舍

