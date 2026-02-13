川普廢除溫室氣體危害認定惹議 來龍去脈一次看

美國總統川普政府今天宣布廢除溫室氣體排放危害人體健康的科學認定，並終止針對汽車與卡車的聯邦廢氣排放標準。

路透社報導，這是川普政府迄今最大規模的氣候變遷政策鬆綁，延續一連串目的在解除化石燃料發展限制、阻礙清潔能源推展的監管裁撤行動。

川普表示：「根據環境保護署（EPA）剛完成的程序，我們正式終止所謂的『危害認定』（endangerment finding）。這項（前總統）歐巴馬（Barack Obama）時期的災難性政策嚴重損害美國汽車產業，推升美國消費者購車成本。」他說這是美國史上規模最大的放寬管制舉措。

環境保護署在新聞稿中表示，「危害認定」是基於對聯邦「清淨空氣法」（Clean Air Act）的錯誤解讀，清淨空氣法原意在保護美國人民免於局部或區域性接觸汙染物危害，而非針對全球氣候暖化。

環境保護署說：「這個有瑕疵的法律理論使得環境保護署在多方面超出法定權限。」

●川普政府撤銷氣候法規基礎

美國起初於2009年採納「危害認定」，促使環境保護署依據1963年清淨空氣法採取行動，限制汽機車、發電廠及其他產業二氧化碳、甲烷及其他4種溫室氣體排放。

此舉源於美國最高法院2007年在「麻薩諸塞州訴環境保護署案」（Massachusetts vs. EPA）裁定，環境保護署有權依據清淨空氣法規範二氧化碳等溫室氣體排放。

這次廢止將取消對汽車溫室氣體排放標準的測量、報告、認證及遵循規範，但初期可能不適用於發電廠等固定汙染源。根據環境保護署統計，運輸和電力產業分別約占美國溫室氣體排放量的1/4。

法新社報導，雖然「危害認定」最初僅適用於車輛排放，但後來成為廣泛氣候規範的法律基礎。

●政界與產業反應兩極

川普曾表示，他認為氣候變遷是「騙局」，並已帶領美國退出「巴黎協定」（Paris Agreement），使得史上累計碳排量最大的美國在國際因應全球暖化的行動缺席。他還簽署法案撤銷前總統拜登（Joe Biden）時期推動電動車和再生能源普及的稅務優惠。

環境保護署說，廢除「危害認定」及終止車輛排放標準，將為美國納稅人省下1.3兆美元；而前任政府則宣稱這些規範將因降低燃料等花費為消費者帶來淨利。

歐巴馬在社群平台X上抨擊川普政府今天的行動，並表示如果沒有「危害認定」，「我們將變得更不安全、更不健康且更難對抗氣候變遷，這一切都是為了讓化石燃料業者能夠賺更多錢」。

代表各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）並未支持這項行動，但表示「鑒於當前電動車市場需求，前任政府拍板的汽車排放規範對汽車製造商而言極具挑戰」。

煤炭產業對於今天宣布的措施表示歡迎，認為此舉將有助於延緩老舊燃煤電廠的退役。

美國環保基金會（Environmental Defense Fund）則說，儘管環境保護署表示氣候規範推升消費者成本，這波廢止舉措最終將讓美國民眾付出更高代價。

環保基金會會長克魯普（Fred Krupp）說：「環境保護署署長澤爾丁（Lee Zeldin）已指示環境保護署停止保護美國人民免於造成更嚴重的風暴、洪水及保險費激增的汙染源。此舉只會讓汙染惡化，為美國家庭帶來更高的成本和實質傷害。」

●後續恐掀訴訟戰

雖然許多產業團體支持放寬車輛排放標準，但也有一派人對於廢除「危害認定」抱持保留態度，擔憂這將引發更多法律與監管不確定性。

法律專家指出，政策逆轉可能導致所謂「公害訴訟」案件暴增。

馬里蘭大學（University of Maryland）環境法教授柏希瓦爾（Robert Percival）說：「這可能又是川普政府擴權自食其果的經典案例。」

「自然資源保護會」（Natural Resources DefenseCouncil）和「地球正義」（Earthjustice）等多個環保組織已表示將提起訴訟，預料會展開長年纏訟，最終打到最高法院。

自然資源保護會資深律師唐尼格（David Doniger）說：「我們會立刻提告，法庭見分曉。而且我們會贏。」