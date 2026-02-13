川普撤銷美國氣候法規基礎 廢止車輛排放標準
美國總統川普（Donald Trump）今天廢除一項重要科學認定，該認定是美國限制溫室氣體排放相關法規的基礎。這是川普政府迄今在氣候政策上影響最深遠的一次倒退。
法新社報導，川普在白宮一場活動中表示：「這項認定沒有事實根據，完全沒有，也沒有法律依據。」環境保護署署長澤爾丁（Lee Zeldin）亦在現場。川普指的是2009年的「危害認定」（EndangermentFinding）。
如同外界預料，政府也正式撤銷汽車溫室氣體排放標準。預料此舉很快就會在法院面臨挑戰。
2009年，時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府做出「危害認定」，認為6種溫室氣體因加劇氣候變遷，對公共衛生與福祉構成威脅。
該認定源於一場長期的法律攻防，最終於2007年由最高法院在「麻薩諸塞州訴環保署」案中裁決溫室氣體屬於「清淨空氣法」（Clean Air Act）下的汙染物，並指示環保署確認其是否危害公共衛生與福祉。
雖然這項認定最初僅適用於車輛排放，但後來成為廣泛氣候法規的法律基礎。
隨著「危害認定」今天遭撤銷，車輛的溫室氣體排放標準也被廢除，但後續影響可能持續擴大，讓更多氣候規範陷入危機，包括針對發電廠的二氧化碳排放限制，以及針對石油和天然氣作業的甲烷排放規範。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。