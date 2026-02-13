川普撤銷美國氣候法規基礎 廢止車輛排放標準

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天廢除一項重要科學認定，該認定是美國限制溫室氣體排放相關法規的基礎。這是川普政府迄今在氣候政策上影響最深遠的一次倒退。

法新社報導，川普在白宮一場活動中表示：「這項認定沒有事實根據，完全沒有，也沒有法律依據。」環境保護署署長澤爾丁（Lee Zeldin）亦在現場。川普指的是2009年的「危害認定」（EndangermentFinding）。

如同外界預料，政府也正式撤銷汽車溫室氣體排放標準。預料此舉很快就會在法院面臨挑戰。

2009年，時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府做出「危害認定」，認為6種溫室氣體因加劇氣候變遷，對公共衛生與福祉構成威脅。

該認定源於一場長期的法律攻防，最終於2007年由最高法院在「麻薩諸塞州訴環保署」案中裁決溫室氣體屬於「清淨空氣法」（Clean Air Act）下的汙染物，並指示環保署確認其是否危害公共衛生與福祉。

雖然這項認定最初僅適用於車輛排放，但後來成為廣泛氣候法規的法律基礎。

隨著「危害認定」今天遭撤銷，車輛的溫室氣體排放標準也被廢除，但後續影響可能持續擴大，讓更多氣候規範陷入危機，包括針對發電廠的二氧化碳排放限制，以及針對石油和天然氣作業的甲烷排放規範。

