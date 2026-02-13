美國邊境沙皇：明尼蘇達州移民執法行動將結束

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）今天宣布，針對明尼蘇達州的大規模移民執法行動即將「結束」，目前已開始逐步縮減執法人員規模。

法新社報導，霍曼在明州明尼阿波利斯市舉行記者簡報會表示：「我已經提議，川普總統也同意結束這項加派人力的執法行動」，並表示移民執法人員「已從本週開始大幅縮減規模，預計持續到下週」。

美國執法人員近來在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，數以千計抗議群眾湧入明尼阿波利斯市街頭，全美各地學生也集體罷課，要求聯邦移民執法人員撤出明州。川普政府於2月初宣布撤離在明州的700名移民執法官員。

相關新聞

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

在美中兩國元首4月會晤前夕，川普政府據傳已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業，以及向...

做愛還在滑手機！ 美國大學生調查揭科技成癮警訊

美國一項針對大學生的大型調查發現，在新世代中，有超過三分之一的學生，就連在「做愛時都還在滑手機」，科技成癮儼然成了「新時代小三」，引發網友討論。

為取得合法公民…利誘美軍與大陸人假結婚 佛州檢方起訴11人

美國佛羅里達州聯邦檢察官近日起訴涉嫌參與婚姻詐騙的11人，他們被控招募美國軍人與中國公民假結婚，讓中國公民取得合法移民身...

和艾普斯坦有過一面之緣！愛馬仕執行長曝對方3度求見：他名聲爛透了

法國精品品牌愛馬仕執行長杜馬今天表示，曾在2013年與已故性犯罪富豪艾普斯坦有過一面之緣，艾普斯坦當時在未受邀的情況下，...

川普尋求鞏固拉美國家支持 3月7日召開領袖峰會…忠實盟友受邀

1名白宮官員今天告訴法新社，美國總統川普將於3月7日在邁阿密主持1場拉丁美洲國家領導人峰會，目前受邀國有阿根廷、巴拉圭、...

說法不一？德州1機場關閉陷疑雲 政府指遭無人機入侵引議員質疑

美國德州一座機場的關閉事件今天出現版本不一的說法，政府聲稱是墨西哥販毒集團的無人機入侵所致，但國會議員與媒體報導指出，五...

