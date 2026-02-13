美國邊境沙皇：明尼蘇達州移民執法行動將結束
川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）今天宣布，針對明尼蘇達州的大規模移民執法行動即將「結束」，目前已開始逐步縮減執法人員規模。
法新社報導，霍曼在明州明尼阿波利斯市舉行記者簡報會表示：「我已經提議，川普總統也同意結束這項加派人力的執法行動」，並表示移民執法人員「已從本週開始大幅縮減規模，預計持續到下週」。
美國執法人員近來在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，數以千計抗議群眾湧入明尼阿波利斯市街頭，全美各地學生也集體罷課，要求聯邦移民執法人員撤出明州。川普政府於2月初宣布撤離在明州的700名移民執法官員。
