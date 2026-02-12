美國2軍艦海上加油發生碰撞 2人輕傷
「華爾街日報」今天引述美國軍方發言人的話報導，一艘美國軍艦與一艘海軍補給艦昨天在海上加油期間發生碰撞，兩人受到輕傷。
報導指出，美國海軍勃克級驅逐艦「特魯斯頓號」（Arleigh Burke-class destroyer USS Truxtun）與補給級快速戰鬥支援艦「補給號」（Supply-class fast combatsupport ship USNS Supply）在海上補給期間發生碰撞，造成兩人輕傷。
路透社無法立即核實這項報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）也未立即回應路透社的置評要求。
華爾街日報引述南方司令部發言人歐提茲（Emmanuel Ortiz）的話說，碰撞原因尚不明朗，目前正在進行調查。
歐提茲說，兩艘船隻均回報仍可安全航行。
