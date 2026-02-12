美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美中兩國元首4月會晤前夕，川普政府據傳已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業，以及向美國資料中心出售大陸設備。

路透引述四名匿名知情人士報導，美國還暫停了擬議中的對TP-Link路由器、中國聯通和中國移動的美國網路事業部門的銷售禁令，以及另一項禁止大陸電動卡車和巴士在美銷售的措施。

知情人士表示，這些決定先前並未被報導過，也是去年10月美中達成貿易休戰協議後，川普政府為收斂可能激怒北京行動所採取的最新舉措。

美國商務部為其行動辯護並表示，該部正積極利用其權力「因應外國技術帶來的國安風險，我們將繼續這麼做」。

大陸駐美大使館則表示，北京反對「將貿易和技術問題政治化」，同時歡迎美中合作，讓2026年成為「兩國邁向相互尊重、和平共處以及雙贏合作的一年」。

TP-Link在聲明強調，該公司是一家獨立的美國公司，「擁有美國管理的軟體、美國托管的數據，並符合美國行業標準的安全措施」，「任何暗示我們受控於外國或構成國安風險的說法都是絕對錯誤」。

白宮、中國電信、中國移動和中國聯通則都未回應置評請求。川普計劃4月訪問北京，並已要求大陸國家主席習近平今年稍晚訪問美國。

蓋洛普才剛公布川普民調下探低點 就宣布近90年總統支持度調查不做了

美國總統川普向來密切關注自己的民調，並公開砲轟報導不利數字的媒體。民調機構蓋洛普（Gallup）發言人證實，該公司將停止...

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯！場面數度失控

司法部長邦迪(Pam Bondi)11日在國會眾院司法委員會作證，針對司法部處理淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Eps...

比爾蓋茲再訪陸被問淫魔艾普斯坦案 他感到抱歉：往來本身就是錯誤

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）陷入美國已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，他近...

做愛還在滑手機！ 美國大學生調查揭科技成癮警訊

美國一項針對大學生的大型調查發現，在新世代中，有超過三分之一的學生，就連在「做愛時都還在滑手機」，科技成癮儼然成了「新時代小三」，引發網友討論。

為取得合法公民…利誘美軍與大陸人假結婚 佛州檢方起訴11人

美國佛羅里達州聯邦檢察官近日起訴涉嫌參與婚姻詐騙的11人，他們被控招募美國軍人與中國公民假結婚，讓中國公民取得合法移民身...

