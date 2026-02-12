做愛還在滑手機！ 美國大學生調查揭科技成癮警訊

美國一項針對大學生的大型調查發現，在新世代中，有超過三分之一的學生，就連在「做愛時都還在滑手機」，科技成癮儼然成了「新時代小三」，引發網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項調查由社群平台YikYak與Sidechat共同進行，針對全美10萬名、年滿18歲的大學生進行問卷調查。調查結果顯示，有35%的受訪者坦承，自己在發生親密行為時，還拿出手機傳訊息、滑社群媒體，甚至還有人看TikTok影片。

調查同時也指出，有23%的學生即使室友在房內，依然照常發生性行為。72%受訪者表示，目前或最近一任伴侶是「現實生活中認識」，不是透過交友App或網路認識。

專家分析，22至34歲的人正好碰上疫情，經歷過遠距上課、居家工作的階段，可能因此社交能力下降、對親密關係的焦慮感也更深。如今Z世代重返實體校園生活後，社交互動比疫情時期更頻繁，對性與親密關係的心理障礙也減輕了。

不過，調查團隊也指出，「做愛滑手機」其實是一種警訊，雖然身體有親密互動，注意力卻被螢幕綁架，顯見現代人過度依賴科技，甚至滲透影響人際關係。