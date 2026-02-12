為取得合法公民…利誘美軍與大陸人假結婚 佛州檢方起訴11人

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國佛羅里達州聯邦檢察官近日起訴涉嫌參與婚姻詐騙的11人，他們被控招募美國軍人與中國公民假結婚，讓中國公民取得合法移民身分，並透過眷屬身分非法進入軍事基地。

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，美國移民暨海關執法局（ICE）指出，一個中國跨國犯罪集團涉嫌利誘美國軍人與中國公民假結婚，使其能獲得移民福利以及進入美國軍事基地的通行證。

美國國土安全調查署（HSI）坦帕代理主管柯克蘭（Michael Cochran）表示：「這起調查凸顯美國國土安全調查署在保護國家免受跨國犯罪組織利用海關與移民法規威脅國家安全方面扮演的關鍵角色。透過我們探員與合作夥伴的專業與奉獻，成功調查、瓦解並摧毀了這個跨境運作的精密犯罪網絡。」

據悉，這類假婚姻遍及全美各地，包括佛羅里達州、紐約州、康乃狄克州與內華達州。為營造「婚姻真實」假象，涉案人員會安排拍攝夫妻合照及製造相關生活證明，提交給移民當局作為婚姻合法且雙方關係親密的證據。

實際上，涉案美軍在婚後、中國籍配偶取得合法移民身分及離婚後，能分階段領取報酬。

截至目前，涉案的4名海軍成員祖姆巴（Raymond Zumba）、艾瑞納（Bruno Arena）、錢伯斯（Morgan Chambers）和貝里（Jason Bailey）已先後為相關指控認罪，正在等待最終判決。

聯邦檢察官指控，3名中國籍犯嫌夥同祖姆巴，企圖賄賂佛州傑克森維爾海軍航空站（NAS Jacksonville）一名人事官員和其配偶，要求其核發戰爭部身分識別證，讓中國籍人士能自由進出敏感的軍事設施。

該名官員隨即向當局通報，並與祖姆巴保持聯繫。在祖姆巴帶領中國籍共犯前往軍事基地領取證件時，遭聯邦當局當場逮捕。

