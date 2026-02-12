和艾普斯坦有過一面之緣！愛馬仕執行長曝對方3度求見：他名聲爛透了

快訊

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
法國精品品牌愛馬仕執行長杜馬。路透資料照
法國精品品牌愛馬仕執行長杜馬今天表示，曾在2013年與已故性犯罪富豪艾普斯坦有過一面之緣，艾普斯坦當時在未受邀的情況下，與美國名導伍迪艾倫等賓客一起參觀愛馬仕一處工坊。

法新社報導，杜馬（Axel Dumas）在愛馬仕（Hermes）公布全年財報時表示：「我與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）僅有過一次接觸，是在2013年3月。」

杜馬說，艾普斯坦當時其實並未受邀，而是跟隨伍迪艾倫（Woody Allen）夫婦與其他賓客一同前來。

美國司法部近日公布大量與艾普斯坦有關的調查文件，其中一張照片是3人在巴黎近郊的愛馬仕工坊合影。杜馬說，有人隨手拍下這張即興照片，而艾普斯坦似乎一直珍藏著。

杜馬還說：「他當時的名聲確實糟透了。」

杜馬補充說，在那之後，艾普斯坦曾3度求見他，「但我每次都拒絕」。法新社查閱艾普斯坦檔案中的電子郵件，郵件內容顯示杜馬的助理曾多次以「行程緊湊」等理由予以婉拒。

杜馬說，艾普斯坦在2016年參加一場慈善拍賣會，並在會中標得愛馬仕提供的拍品，即一門工坊課程，「當我們得知得標者是他，我們拒絕履行交易，並以等額款項補償該慈善機構」。

他還透露，艾普斯坦曾連繫愛馬仕，希望愛馬仕為他重新裝潢他的私人飛機，但愛馬仕拒絕了他。

杜馬說：「我無法確切說明我們當時對他的了解有多少，畢竟那已經是13年前的事情，但他當時已是惡名昭彰。」

