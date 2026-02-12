川普尋求鞏固拉美國家支持 3月7日召開領袖峰會…忠實盟友受邀

1名白宮官員今天告訴法新社，美國總統川普將於3月7日在邁阿密主持1場拉丁美洲國家領導人峰會，目前受邀國有阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、薩爾瓦多、厄瓜多和宏都拉斯。

美軍1月初突襲逮捕南美國家委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並推翻其政權，宏都拉斯新上任的保守派總統也是在川普（Donald Trump）支持下贏得選舉。在這些背景下，川普召開這場峰會。

這次受邀的領導人包括一些川普的忠實盟友，例如阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）及薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。

這名白宮官員尚未提供這場峰會的細節。但有阿根廷媒體報導，峰會重點將放在如何對抗拉丁美洲主要貿易夥伴中國。

美國在川普領導下，尋求重新確認在美洲的主導地位，並利用關稅和貿易戰在貿易上與中國較量。

川普將美方閃電逮捕馬杜洛的行動形容為新版門羅主義（Monroe Doctrine）。門羅主義源自美國第5任總統門羅（James Monroe）1823年發表的國情咨文演說，當中表示美國不會允許其他外國勢力干涉拉丁美洲。

白宮決策官員在數週前發布的國家安全戰略報告中，為相同概念添上更知識性色彩，宣布將採取「川普系理」（Trump Corollary）的門羅主義。

根據報告，新政策將允許美國為了取得戰略資產、打擊犯罪和終止移民等目標，而干預拉丁美洲。減少移民一直是川普內政最優先事項之一。

目前尚不清楚有哪些受邀國家領導人會出席，以及是否有其他國家領袖將受邀。不過，墨西哥、巴西和哥倫比亞這3個拉美大國都是左派當政，並與川普關係不佳。