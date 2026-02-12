說法不一？德州1機場關閉陷疑雲 政府指遭無人機入侵引議員質疑
美國德州一座機場的關閉事件今天出現版本不一的說法，政府聲稱是墨西哥販毒集團的無人機入侵所致，但國會議員與媒體報導指出，五角大廈測試反無人機技術才是機場關閉主因。
法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）昨天晚間以未說明的國家「安全理由」，宣布德州邊境城市艾爾帕索（El Paso）上空的空域將對所有飛機關閉10天，但不到24小時後又解除禁令。
運輸部長達菲（Sean Duffy）在社群平台X上表示，FAA與戰爭部「迅速行動，處理了販毒集團無人機入侵事件」，並說「威脅已經解除」。
然而，代表艾爾帕索選區的聯邦眾議員艾士可瓦（Veronica Escobar）對川普政府的說法提出質疑，稱這「與我們在國會接獲的消息不符」。
隨後美國各大媒體報導指出，聯邦政府在鄰近艾爾帕索國際機場（El Paso International Airport）的空軍基地測試反無人機技術，才導致有關當局決定關閉整個區域，禁止所有民用航班起降。
哥倫比亞廣播公司（CBS）引述政府消息人士說法報導，由於各方對於在離機場如此近的地方測試這項技術是否安全存有爭議，FAA索性關閉空域。
全國公共電台（National Public Radio）報導，戰爭部在FAA完成安全評估之前，便已部署反無人機技術，導致空域突然關閉。
「華爾街日報」與哥倫比亞廣播公司均報導，這種設備是一種雷射裝置，五角大廈最近曾使用這種技術擊落一架據信是無人機的物體。結果消息人士透露，這個物品只是一顆派對氣球。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在記者會上表示，她「並未掌握到邊境有使用無人機的消息」，但她的政府已展開調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。