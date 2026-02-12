未刊登保守派文章…蘋果新聞遭控「偏好左派媒體」 聯邦貿易委員會表關切

美國聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森今天表示，針對有關蘋果新聞（Apple News）推廣左翼媒體新聞並打壓保守派刊物內容的指控，已向蘋果公司表達關切。

路透社報導，佛格森（Andrew Ferguson）在致蘋果執行長庫克（Tim Cook）的信中指出，美國聯邦貿易委員會無權要求蘋果或任何公司就任何政治議題表態，或依意識形態篩選新聞內容。

但他表示，如果蘋果的做法「與蘋果的服務條款或消費者的合理期望不符」，則「可能違反聯邦貿易委員會法（FTC Act）」。

「聯邦貿易委員會法」第5條禁止不公平或欺騙性的行為或作法。根據該法，若一項陳述涉及關鍵事實且可能誤導大眾，即屬於欺騙行為。

佛格森是共和黨人，由前總統拜登任命進入聯邦貿易委員會，於去年1月被川普提拔為主席。他曾試圖利用聯邦貿易委員會的反壟斷與消費者保護權限處理保守派關切的議題，例如所謂的網路審查問題。

他在信中表示：「多項研究發現，近幾個月來，蘋果新聞沒有選擇刊登任何偏向保守派媒體的文章，但卻推送數百篇自由派刊物文章。」

蘋果新聞彙整報紙、雜誌及數位刊物的報導，並將這些報導整理成數位新聞推送。

佛格森在發布於社群平台X的信函中表示：「這些報告引發嚴重疑問，即蘋果新聞的行為是否符合其服務條款與對消費者的陳述，以及數千萬使用蘋果新聞的美國民眾的合理期望。」

針對佛格森的信函，蘋果暫未對路透社的置評要求做出回應。

佛格森去年表示，聯邦貿易委員會應調查科技平台是否誤導用戶或壓制網路上的保守派言論，以及廣告商是否因內容考量，聯合撤出馬斯克（Elon Musk）的X等這類平台。