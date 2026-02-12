蓋洛普才剛公布川普民調下探低點 就宣布近90年總統支持度調查不做了

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1月16日抵達佛州海湖莊園宴會廳，出席南方大道落成典禮時比出「讚」的手勢。法新社
美國總統川普向來密切關注自己的民調，並公開砲轟報導不利數字的媒體。民調機構蓋洛普（Gallup）發言人證實，該公司將停止進行已有將近90年歷史的總統支持度追蹤，並強調這項決定「完全是基於蓋洛普的研究目標與優先順序」。

衛報報導，蓋洛普11日表示，將停止測量個別政治人物支持度，讓這項作業在歷經88年後畫下句點。該公司指出，此舉「反映出蓋洛普在公共研究與思想領導力重點上的轉變」。

蓋洛普發言人對多家媒體表示：「我們的承諾，持續就影響人們生活的各項議題與處境，進行長期且方法論嚴謹的研究。」並補充說：「相關工作仍將透過《蓋洛普民調社會系列》、《蓋洛普季度商業評論》、《世界民調》，以及我們在美國與全球的研究計畫持續進行。」

國會山報詢問蓋洛普，在做出這項決定前，白宮或現任川普政府方面是否曾有所表示。發言人則回應：「這是一項策略性轉變，完全基於蓋洛普的研究目標與優先順序。」

在衡量美國民眾對總統施政表現的看法上，自美國前總統杜魯門任內沿用至今的《蓋洛普總統支持度》調查，一直是最常被引用的指標之一。相關民調數據也成為美國歷史的縮影，其中包括911恐怖攻擊後，布希總統支持度一度高達90%。至於川普，他在第二任期的支持度於12月下滑至36%，是蓋洛普有紀錄以來的最低水準之一。

美國 民調 發言人

