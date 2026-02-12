比爾蓋茲再訪陸被問淫魔艾普斯坦案 他感到抱歉：往來本身就是錯誤

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）陷入美國已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，他近日時隔2年半後再次訪問中國大陸，在陸媒專訪時被問及此事，對此他再度表示，與艾普斯坦的往來「是一種錯誤」，為此感到後悔與抱歉，並稱自己在2011到2014年之間確實與艾普斯坦吃過幾次晚餐，但強調自己從未接觸過受害者，也未去過他的私人島嶼。

陸媒「第一財經」11日晚間報導，比爾蓋茲時隔2年半後再次訪陸，期間造訪海南與上海。他在行程間接受專訪，除了針對與大陸的合作、人工智慧的潛力發表看法，也對曾與艾普斯坦有所往來作出回應。

比爾蓋茲表示，當時他簡單地以為艾普斯坦認識許多富豪，可以幫助推動全球健康領域的籌資，「他曾對我承諾，可以為全球健康籌集大量資金。結果事實證明毫無進展，我們一分錢都沒有籌到。」

比爾蓋茲表示，他認為和艾普斯坦接觸本身就是一種錯誤，並為此感到後悔和抱歉，但強調自己沒有與任何受害者有過任何接觸，「最近曝光的那封郵件，其實是他（艾普斯坦）從未發出的郵件。看起來他是寫給自己、在醞釀某種對我施壓的方式，我很難判斷他的真實意圖，但我從未收到或看過那封郵件。」

美國司法部1月底公布的調查文件，其中1封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，比爾蓋茲與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向當時的妻子梅琳達（Melinda French Gates）隱瞞自己染上性病。