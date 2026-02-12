CBO預測美國本年度預算赤字逼近1.9兆美元 川普經濟政策繼續惡化財政

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國會預算處預測，「大而美法」未來十年的預算期間會使美國赤字增加 4.7 兆美元，而移民減少則會再增加 5,000 億美元。美聯社
美國會預算處預測，「大而美法」未來十年的預算期間會使美國赤字增加 4.7 兆美元，而移民減少則會再增加 5,000 億美元。美聯社

美國國會預算處（CBO）周三預測，2026 財政年度的美國財政赤字將略增至 1.853 兆美元，可見在經濟成長偏低之際，美國總統川普的經濟政策整體而言並未改善國家財政狀況。

國會預算處指出，2026 財政年度（也是川普上任後頭一個完整的年度）赤字約為國內生產毛額（GDP）的 5.8%，與2025財政年度的 5.7%（赤字為 1.775 兆美元）相差無幾。

然而，美國未來十年的赤字對GDP 比平均將達 6.1%，並在 2036 財政年度達到 6.7%，遠高於財政部長貝森特宣稱要縮減 3% 左右的目標。

國會預算處處長史瓦格（Phillip Swagel）發布新聞稿說：「鑒於未來十年的失業率預計將維持在 5% 以下，如此持續且龐大的赤字在歷史上相當罕見。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，國會預算處經常低估經濟成長，像2025年的 GDP成長率便超過了CBO的預測。

德賽指出：「受惠於川普總統的經濟政策，更小的赤字和更高的成長將會削減而非增加美國的赤字對 GDP 。」

雙方預測的主要分歧在於，國會預算處對經濟成長的預測顯著低於川普政府；CBO預測 2026 年實質 GDP 成長率（以第4季對比為基準）為 2.2%，且接下來到2035年將放緩至平均約 1.8%。

相較之下，川普政府官員近幾周預測2026 年經濟將強勁成長 3% 至 4%；最近還預估，隨工廠和人工智慧資料中心的投資增加，第1季成長率可能超過 6%。

國會預算處的預測是假設 12 月初的稅收、支出法律及關稅政策十年不變。美國政府的財政年度自 10 月 1 日起算。

國會預算處預測，人工智慧帶來的生產力提升對名目 GDP 的助益有限，每年僅約 10 個基點。這削弱了川普政府要求調降利率的關鍵論據。

國會預算處預測，美國10 年期公債殖利率將維持在現有水準或略高，2027 年約為 4.3%，這對川普希望大幅降低消費者借貸成本的願景無疑是一大打擊。國會預算處預測聯準會今年僅會降息1碼（0.25 個百分點）。

國會預算處目前的預測顯示，2026 財政年度赤字比該機構 2025 年 1 月的預測多出約 1,000 億美元（增加 8%）；而 2026 至 2035 年間的累計增加的赤字則為 1.4 兆美元，增幅達 6%。

國會預算處指出，川普的「大而美法」延長了 2017 年的減稅政策，並削減了包括醫療補助（Medicaid）在內的社會計畫支出，這將刺激今年的消費者支出和民間投資。根據預測，這項立法在未來十年的預算期間會使美國赤字增加 4.7 兆美元，而移民減少則會再增加 5,000 億美元。

