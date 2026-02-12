美國民調機構蓋洛普停止追蹤總統支持率 終結數十年傳統

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國「國會山莊報」今天報導，著名美國民調機構蓋洛普（Gallup）宣布，將停止追蹤政治領導人的支持率，從而終止自1930年代開始追蹤總統民眾支持度的長期慣例。

蓋洛普做出此決定是因為，美國總統川普上個月於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）對民調機構發出威脅，他當時發文表示：「虛假與欺騙性民調，實際上應視為刑事犯罪。」

蓋洛普發言人向「國會山莊報」（The Hill）說明，此變更是「蓋洛普讓所有公開工作符合核心使命的更廣泛、持續進行的努力之一」。

國會山莊報進一步詢問蓋洛普，白宮或川普政府任何成員是否對此轉變提供意見或施加影響，但發言人回應「此舉純粹是基於蓋洛普自身的研究目標與優先事項所做出的策略性調整」。

發言人強調：「（蓋洛普）將繼續致力於進行長期、方法嚴謹的研究，並聚焦於影響人們生活的重大議題與現況。」

蓋洛普尚未立即回應法新社置評要求。

蓋洛普民調顯示，川普支持率自去年1月第2任期開始以來便持續下滑，從就職時的47%，下降至2025年12月1日公布的最後一筆數據36%。最新數據為蓋洛普開始收集資料以來最低的總統支持率之一。

