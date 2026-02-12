川普簽行政命令 以國安為由要求五角大廈採購煤電

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周三簽署行政命令，指示國防部與燃煤發電廠簽訂長期購電協議。美聯社
美國總統川普周三簽署行政命令，指示國防部與燃煤發電廠簽訂長期購電協議。美聯社

美國總統川普周三簽署行政命令，指示國防部與燃煤發電廠簽訂長期購電協議，透過聯邦政府最大能源消費部門的採購力，為長期低迷的煤炭產業創造需求。這是川普重返白宮後推動「美麗潔淨煤炭」（beautiful, clean coal）復興的最新行動。

川普在與煤礦業者及礦工同台的白宮簽署儀式上表示：「我們將透過軍方大量購煤電」，並稱「祝你們好運，賺很多錢」。美國最大民營煤企Peabody Energy股價盤後上漲約4.5%。

行政命令要求國防部長赫塞斯，與由能源部及國防部共同選定的燃煤電廠簽訂購電協議；該命令還指示能源部撥款1.75億美元，用於升級肯塔基、北卡羅來納、俄亥俄、維吉尼亞及西維吉尼亞州的燃煤電廠，以延長商轉年限並提升發電效率。美國燃煤電廠平均服役44年，且非計畫性停機率高於天然氣與核能設施。

川普援引冷戰時期法律，以國家安全為由介入市場。川普政府稱煤電在極端氣候下展現韌性。根據能源顧問公司Wood Mackenzie，近期冬季風暴期間，燃煤發電量約3.1太瓦時，較前一周大增30%。

然而，煤炭產業面臨長期結構性挑戰。官方數據顯示，2023年燃煤發電占全美發電量的16%，遠低於2001年的51%。天然氣與再生能源價格更具競爭力，使煤電長期承壓，目前產業庫存約2.6千兆英制熱量單位，而國防部2024年能源消費約0.6千兆英熱單位。

川普此舉引發法律挑戰。科羅拉多州一座電廠的業主指控行政命令違憲，多州政府與環保團體已提起訴訟。智庫Union of Concerned Scientists批評，強制使用愈來愈不可靠且不具經濟效益的燃煤發電廠，將增加停電風險並推高電價，直言「煤炭是迅速凋零的過往遺緒，非未來解方」。

