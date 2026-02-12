美聯邦眾議員對輝達H200銷中態度開放 關注台灣安全

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國聯邦眾議院一個專注中國事務委員會的首席民主黨議員9日指出，他對較舊一代的輝達（Nvidia）Hopper晶片出售給中國的態度開放，與其前任的立場有所改變，同時關注台灣安全。

路透社報導，加州眾議員肯納（Ro Khanna）今年接任「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on China）民主黨首席議員。這個委員會的共和黨主席曾批評總統川普允許向中國銷售輝達H200人工智慧（AI）晶片的決定。

在肯納之前擔任這項職務的伊利諾州民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）則在去年共同提案，試圖阻止這項銷售。

肯納在委員會的首次聽證會後對記者發言時，並未明確支持川普有關H200的決定，但表示他對於向中國銷售較舊晶片的態度開放。輝達2024年推出H200晶片，屬Hopper系列晶片，早於目前的Blackwell系列晶片及今年稍晚預計推出的Rubin晶片。

肯納表示：「我們當然不應該把Rubin晶片賣給他們，也不應該賣Blackwell晶片。但在我們擁有兩到三年的技術優勢下，我認為我們的晶片被用在冰箱和洗碗機等產品上是可以接受的，這也是我們正在銷售的產品。」

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、密西根州共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）在聲明中表示：「中國AI公司正使用美國晶片訓練他們的模型，然後將這些模型提供給人民解放軍…向中國出售Hopper系列等先進晶片，將會透過中國的軍民融合政策被解放軍利用。」

輝達尚未立即回應置評請求。

儘管在輝達晶片銷往中國問題上，肯納與川普政府部分立場一致，但他對其台灣政策提出異議。這對於在華府政治高度分裂環境中仍展現跨黨合作的委員會而言，是一項轉變。

肯納對記者表示：「從聽證會中我們見到民主黨的立場出現轉變。現在不只是我們的成員批評中國共產黨，也批評川普政府政策。川普的政策並不明確，也不一致，且正在削弱台灣的安全。」

眾議員 H200 輝達 川普

