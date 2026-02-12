民主黨批司法部掩蓋艾普斯坦檔案 邦迪否認指控

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國國會民主黨人今天指控美國司法部長邦迪（Pam Bondi）企圖「掩蓋」已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，並將司法部變成總統川普的「復仇工具」。

法新社報導，邦迪在眾議院司法委員會作證時，為司法部處理艾普斯坦相關紀錄的公開方式辯護，並表示此案仍有「尚在進行中的調查」。

在一場火藥味十足的聽證會上，她並未就這些調查做出詳細說明，多名艾普斯坦案的受害者在場旁聽。艾普斯坦於2019年在獄中自殺身亡，當時他正因性販運未成年少女的指控面臨審判。

司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）近日表示，預料不會再有與艾普斯坦相關的起訴行動。艾普斯坦生前是名富有的金融家，與多位頂尖企業高層、政治人物、名人及學界人士關係密切。

該委員會首席民主黨議員拉斯金（Jamie Raskin）批評艾普斯坦相關檔案釋出進度緩慢，且文件中存在大量遮蓋內容。

拉斯金說：「你正在司法部內主導一場大規模的艾普斯坦案掩蓋行動。國會已透過傳票命令你交出艾普斯坦檔案中的600萬份文件、照片與影片，但你卻只交出300萬份。」

國會於去年11月通過的「艾普斯坦檔案透明法」（The Epstein Files Transparency Act）強制要求，司法部在30天內公開其所持有與艾普斯坦相關的所有文件。

該法規定，必須遮蓋艾普斯坦受害者的姓名或其他可識別個人身分的資訊。根據美國聯邦調查局（FBI）資料，受害者人數超過1000人。

但法律規定，與艾普斯坦往來密切的權勢人物，不得以「怕丟臉、名譽受損或政治敏感性」為由受到保護。

拉斯金指出，艾普斯坦的「施暴者、縱容者、同謀及共犯」姓名仍被遮蓋，「顯然是想讓他們不必丟臉，免於恥辱。更離譜的是，你竟然反過來漏掉了對許多受害者姓名的遮蓋」。

川普的親近盟友邦迪表示，數百名律師耗費數千小時，仔細審查數百萬頁文件，以遵守法律規定。

邦迪表示：「如果有任何人的姓名遭到錯誤遮蔽，我們當然會恢復。若有受害者的姓名未被遮蓋，請告訴我們，我們會立即處理。我們只有30天時間審查、遮蓋及恢復數百萬頁文件。我們的錯誤率已經降到極低了。」

