華許的工作更棘手？美國非農就業數據意外報喜 五大重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國1月就業報告意外報喜，市場預期聯準會降息時機由6月延至7月。圖為零售業者招聘廣告。路透
美國1月非農就業報告在新增職位與失業率兩項指標上雙雙優於華爾街預期。五大重點整理如下：

1、從總體數據來看很亮眼。非農就業新增13萬人，失業率降至4.3%。道瓊調查共識預期為新增5.5萬人、失業率4.4%。

2、薪資同步上揚，月增0.4%、年增3.7%，均高於預期。作為生產力指標的工時增加0.1個小時至34.3小時。

3、亮麗數據存有隱憂。根據與人口普查數據的年度就業基準修正顯示，2024年4月至2025年3月間，就業成長較原先公布數據少89.8萬人。此外，11月數據下修1.5萬人，12月也下修2千人。2025年下半年，經濟體淨減少1千個職位。

4、就業增長再度集中於醫療相關領域：門診醫療服務、醫院，以及護理機構合計增聘8.2萬人，社會救助領域另增4.2萬人。除營建業增加3.3萬人，其他行業未顯著好轉。

5、交易員加碼押注，強勁的總體非農數據與失業率下滑，將使聯準會至少按兵不動直至夏季。根據芝商所FedWatch指標，期貨市場反映3月降息機率僅剩8%，下一次降息最早也要到6月以後。

各方評論：

美國總統川普在社群媒體發文：「最新消息：就業數據超讚，遠超預期！美國借款（債券）付息應該大幅降低！我們再度成為全球最強國家，理應支付最低利率。每年應至少節省1兆美元利息支出—預算平衡，還有盈餘。哇！美國黃金時代已然降臨！」

摩根士丹利首席經濟學家Michael Gapen表示：「1月強勁的非農就業數據可能略有誇大：營建業就業激增，可能與1月偏暖有關；醫療就業遠高於趨勢；零售業則趨於穩定。若剔除這些暫時性因素，民間部門就業的基礎增速可能更接近每月5萬人，與近期水準相近。」

穆迪評級信用長Atsi Sheth表示：「1月強勁的就業增長緩解了對勞動市場放緩的部分憂慮，並為消費展望提供支撐。但仍待更多數據確認，這是就業前景走弱趨勢中的短暫偏離，還是趨勢已然逆轉的訊號。」

聯準會觀察人士警告，現在就斷言6月之前經濟情勢會如何，為時過早。川普宣布的聯準會主席提名人華許若順利上任，他主持的第一次聯邦公開市場委員會會議就在那時舉行。Wolfe Research首席經濟學家Stephanie Roth指出，關鍵指標目前顯示，勞動市場和整體經濟都在走強，這些都不支持降息主張，「這讓華許的工作更棘手了些」。

