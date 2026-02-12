以《戀愛世代》走紅 好萊塢男星范德比克過世…享年48歲

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
好萊塢影星詹姆斯范德比克2019年9月22日出席在洛杉磯舉行的第71屆黃金時段艾美獎頒獎典禮。美聯社
好萊塢影星詹姆斯范德比克2019年9月22日出席在洛杉磯舉行的第71屆黃金時段艾美獎頒獎典禮。美聯社

因主演美國青少年影集《戀愛世代》（Dawson’s Creek）走紅的演員詹姆斯范德比克（James Van Der Beek），因罹患腸癌辭世，享年48歲。

BBC與美聯社報導，范德比克與妻子育有六個孩子，於2023年下半年被診斷出罹患此疾病，但直到2024年11月才對外公開病情；他的家人透過Instagram發布聲明表示：「我們摯愛的詹姆斯・大衛・范德比克今晨安詳離世。他以勇氣、信念與優雅走完人生最後一程。」

貼文中寫道：「關於他的心願、他對人類的愛，以及對時間神聖性的體悟，還有許多想與外界分享的內容，日後會再說。此刻，我們懇請外界給予平靜與隱私，讓我們哀悼這位深愛的丈夫、父親、兒子、兄弟與朋友。」

范德比克在1990年代末與2000年代初期主演多部熱門影集與電影，包括經典作《戀愛世代》以及《極速青春》（Varsity Blues）；他也曾在《23號公寓的壞女孩》中飾演虛構化的自己，並參與《與星共舞》（Dancing with the Stars）美國第28季演出。確診後仍持續工作，今年稍早客串演出作品，並以視訊方式參與《戀愛世代》的重聚活動。

他在接受《商業內幕》訪問時透露，自己開始出現排便習慣改變的情況，這是腸癌的常見症狀之一；他一度嘗試停止喝咖啡，看看是否有所改善，之後才進行篩檢檢查，結果顯示罹患第三期癌症，代表癌細胞已擴散至附近的淋巴結，而治療過程中「最低潮的時刻」，是感覺自己正在失去構成身分核心的部分。

范德比克說：「身為父親、家中的支柱、丈夫，這些我所熱愛、也曾用來定義自己的身分，彷彿都被奪走了，或者至少被迫暫停。我只能坐在那裡問自己：『那我是誰？』答案是：『我仍然值得被愛。』」

在確診罹癌後，范德比克投入時間提升篩檢意識。他說：「我學到了很多，如果能讓任何一個人免於經歷這一切，那就是一件神奇的事。」

莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）等好萊塢影星紛紛發文哀悼。范德比克身後留下妻子金柏莉（Kimberly），以及六名子女：奧莉薇亞（Olivia）、喬舒亞（Joshua）、安娜貝兒（Annabel）、艾蜜莉亞（Emilia）、葛溫多琳（Gwendolyn）與傑里邁亞（Jeremiah）。

美國 演員 好萊塢

