防堵中國晶片突破 美跨黨派籲限關鍵設備出口與維護

美國聯邦眾議院多個關鍵委員會的主席今天敦促國務院與商務部限制中國取得先進晶片製造設備，並警告出口管制的漏洞正威脅國家安全。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）與眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）在跨黨派聯名信中，呼籲對晶片製造設備實施全面性的國別限制，理由是中國正加速進口對先進晶片生產至關重要的外國設備。

致國務卿盧比歐（Marco Rubio）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的信中寫道：「我們敦促政府向盟友施壓，對關鍵瓶頸半導體製造設備及其子組件實施國別管制：也就是所有中國無法自行生產的設備與子組件。」

連署人還包括眾院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）以及多名南亞與中亞小組委員會成員，他們呼籲限制對中國晶片廠現有設備的維修服務，主張此類維護對於保持這些工具的運作能力至關重要。

議員們還要求總統川普政府1個月內提供簡報，說明如何確保盟友合作，推動針對關鍵半導體製造設備與零組件的廣泛國別管制策略。

國會對美國出口管制漏洞發出警告，正值中國似乎取得華盛頓長期試圖封鎖的技術突破之際。儘管如此，北京仍面臨重大技術挑戰，特別是在複製西方供應商所生產的精密光學系統方面。