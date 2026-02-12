防堵中國晶片突破 美跨黨派籲限關鍵設備出口與維護

中央社／ 班加羅爾11日綜合外電報導

美國聯邦眾議院多個關鍵委員會的主席今天敦促國務院與商務部限制中國取得先進晶片製造設備，並警告出口管制的漏洞正威脅國家安全。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）與眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）在跨黨派聯名信中，呼籲對晶片製造設備實施全面性的國別限制，理由是中國正加速進口對先進晶片生產至關重要的外國設備。

致國務卿盧比歐（Marco Rubio）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的信中寫道：「我們敦促政府向盟友施壓，對關鍵瓶頸半導體製造設備及其子組件實施國別管制：也就是所有中國無法自行生產的設備與子組件。」

連署人還包括眾院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）以及多名南亞與中亞小組委員會成員，他們呼籲限制對中國晶片廠現有設備的維修服務，主張此類維護對於保持這些工具的運作能力至關重要。

議員們還要求總統川普政府1個月內提供簡報，說明如何確保盟友合作，推動針對關鍵半導體製造設備與零組件的廣泛國別管制策略。

國會對美國出口管制漏洞發出警告，正值中國似乎取得華盛頓長期試圖封鎖的技術突破之際。儘管如此，北京仍面臨重大技術挑戰，特別是在複製西方供應商所生產的精密光學系統方面。

眾議院 美國 半導體

延伸閱讀

輝達H200晶片出口至中國 美方強調嚴格管制使用條件

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

面臨下台呼聲 美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

捲入淫魔案 盧特尼克、英國首相恐丟官

相關新聞

艾普斯坦案延燒！川普遭打臉說謊 美商長被踢爆去過「戀童癖島」

美國淫魔富豪艾普斯坦案持續延燒，司法部公布最新文件顯示，美國總統川普早在廿年前就知道艾普斯坦惡行，打臉川普近年受訪稱對此...

德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 官員稱墨毒梟無人機侵入

美國聯邦航空局（FAA）10日晚間宣布，將關閉位於美墨邊境附近、德州艾爾帕索國際機場的周邊空域10天，聲稱此舉是出於「特...

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

美國總統川普政府發布新規定後，美國最具代表性的同志紀念碑一面LGBTQ彩虹驕傲旗遭移除，此舉今天引發強烈譴責，現場還爆發...

川普鬆綁氣候法 廢除排放規定 新車成本可望降低

白宮10日宣布，川普總統與環境保護署(EPA)署長李修頓(Lee Zeldin)12日將在白宮儀式上，廢除前總統歐巴馬任...

美就業數據恐下滑 納瓦羅：因大規模遣返 哈塞特：不必恐慌

白宮官員近期積極為11日公布的最新就業報告鋪路，試圖在數據出爐前降低外界期待。白宮強調，即使就業成長放緩，美國經濟基本面...

白宮晚宴拒2民主黨州長…僅共和黨出席 白宮稱有決定權

全美州長協會(National Governors Association)表示，將不會在2月19日那周於華府舉行的年度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。