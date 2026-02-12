彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定
彭博（Bloomberg News）今天報導，知情人士透露，美國總統川普正私下評估是否退出「美墨加貿易協定」，為美國、加拿大與墨西哥三方的關鍵重新談判再添不確定性。
根據不具名知情人士，川普已詢問幕僚為何不應退出「美墨加貿易協定」（USMCA），但他未明確表態將退出。
「美墨加貿易協定」是川普在他第一個總統任期內簽署，以取代1992年簽訂的「北美自由貿易協定」（NAFTA）。
一名白宮官員表示，任何相關宣布都將由川普本人發布。這名官員在發給路透社的電郵中指出：「除非總統親自宣布，否則任何關於總統可能採取的行動皆屬無端臆測。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。