彭博：川普私下評估退出美墨加貿易協定

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

彭博（Bloomberg News）今天報導，知情人士透露，美國總統川普正私下評估是否退出「美墨加貿易協定」，為美國、加拿大與墨西哥三方的關鍵重新談判再添不確定性。

根據不具名知情人士，川普已詢問幕僚為何不應退出「美墨加貿易協定」（USMCA），但他未明確表態將退出。

「美墨加貿易協定」是川普在他第一個總統任期內簽署，以取代1992年簽訂的「北美自由貿易協定」（NAFTA）。

一名白宮官員表示，任何相關宣布都將由川普本人發布。這名官員在發給路透社的電郵中指出：「除非總統親自宣布，否則任何關於總統可能採取的行動皆屬無端臆測。」

