德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 官員稱墨毒梟無人機侵入

美國聯邦航空局（FAA）10日晚間宣布，將關閉位於美墨邊境附近、德州艾爾帕索國際機場的周邊空域10天，聲稱此舉是出於「特殊安全原因」，使當地官員和旅客備感意外。

但11日上午，FAA宣布解除關閉，也未對先前10天關閉的指令正式詳細說明，僅在社群媒體上說，艾爾帕索上空臨時關閉措施已解除，「商業航空未受威脅。所有航班將恢復正常」。

英國衛報11日報導，美國運輸部長達菲在社群媒體說，該機場關閉是為了因應販毒集團「無人機侵入」，該威脅目前已排除，對當地商業旅行不構成危險。

另據法新社11日報導，一位川普政府官員說，幾架墨西哥販毒集團的無人機侵入美國空域，美軍已採取行動使這些無人機無法運作。紐約時報同日報導則指，一位知情人士說，該機場短暫關閉是與附近的德州布立斯堡陸軍基地測試新的反無人機技術有關。