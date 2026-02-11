若西方軍事化格陵蘭 俄羅斯外長揚言軍事反制

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，若西方國家在格陵蘭加強軍事部署，他揚言莫斯科將採取軍事「反制措施」。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）多次表達吞併格陵蘭（Greenland）意圖後，近幾週來，數個歐洲國家已向格陵蘭派遣小型軍事分遣隊。

拉夫羅夫今天在對俄國議員發表演說時指出：「當然，若軍事化格陵蘭、出現針對俄羅斯的軍事能力，我們將採取適當的反制措施，包括軍事技術相關的反制措施。」

格陵蘭數十年來一直是丹麥自治領地，島上約有5萬7000人。

川普今年1月表示，與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成「框架協議」，以確保美國在當地發揮更大影響力後，已經撤回武力奪取格陵蘭的威脅。

川普先前警告，如果美國不奪取格陵蘭，俄羅斯或中國可能會這麼做。

格陵蘭則強調，主權和領土完整是不可逾越的紅線，不容就此談判。