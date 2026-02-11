快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

若西方軍事化格陵蘭 俄羅斯外長揚言軍事反制

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，若西方國家在格陵蘭加強軍事部署，他揚言莫斯科將採取軍事「反制措施」。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）多次表達吞併格陵蘭（Greenland）意圖後，近幾週來，數個歐洲國家已向格陵蘭派遣小型軍事分遣隊。

拉夫羅夫今天在對俄國議員發表演說時指出：「當然，若軍事化格陵蘭、出現針對俄羅斯的軍事能力，我們將採取適當的反制措施，包括軍事技術相關的反制措施。」

格陵蘭數十年來一直是丹麥自治領地，島上約有5萬7000人。

川普今年1月表示，與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成「框架協議」，以確保美國在當地發揮更大影響力後，已經撤回武力奪取格陵蘭的威脅。

川普先前警告，如果美國不奪取格陵蘭，俄羅斯或中國可能會這麼做。

格陵蘭則強調，主權和領土完整是不可逾越的紅線，不容就此談判。

格陵蘭 軍事 俄羅斯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

谷愛凌批川普被炎上 最挺台NBA球星怒轟「穿大陸戰袍的叛徒」

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

相關新聞

川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

美國總統川普政府發布新規定後，美國最具代表性的同志紀念碑一面LGBTQ彩虹驕傲旗遭移除，此舉今天引發強烈譴責，現場還爆發...

川普鬆綁氣候法 廢除排放規定 新車成本可望降低

白宮10日宣布，川普總統與環境保護署(EPA)署長李修頓(Lee Zeldin)12日將在白宮儀式上，廢除前總統歐巴馬任...

美就業數據恐下滑 納瓦羅：因大規模遣返 哈塞特：不必恐慌

白宮官員近期積極為11日公布的最新就業報告鋪路，試圖在數據出爐前降低外界期待。白宮強調，即使就業成長放緩，美國經濟基本面...

白宮晚宴拒2民主黨州長…僅共和黨出席 白宮稱有決定權

全美州長協會(National Governors Association)表示，將不會在2月19日那周於華府舉行的年度...

淫魔檔案中6名神隱權貴富翁曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列

民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)10日在議場發言時，公開點名已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey E...

華爾街翻天覆地 成也AI敗也AI

AI初創公司Anthropic上周推出的一款「AI法律工具」(AI legal tool) ，可以助人解決法律事務，產品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。