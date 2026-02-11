又反悔了！川普據傳考慮退出自己主導的美加墨貿易協定
美國總統川普據傳正在私下考慮退出北美貿易協議，為這項涉及美國、加拿大和墨西哥的協議的未來注入新的變數。
彭博資訊引述知情人士報導，川普已問過身邊幕僚，為何他不應該退出自己第一任時簽署的美加墨貿易協定（USMCA），雖然他並未明確指示他會這麼做。
一名白宮官員被問到這些討論時表示，川普是最終決策者，他永遠在為美國人民尋求更好的交易。在總統本人宣布前，任何對於可能行動的討論都是沒有根據的推論。
美國貿易代表葛里爾辦公室的官員則表示，對2019年的條約照章辦事，不符合國家利益，政府希望為川普保留開放選項，並透過談判解決已發現的問題。
這兩名官員都要求匿名，並拒絕直接回應川普是否正考慮退出貿易協定。
葛里爾10日表示，政府將與墨西哥和加拿大分別舉行會談，並認為與加拿大的貿易關係更為緊張。他並未提到川普是否會批准延長協議。
