川普撤下「石牆紀念碑彩虹旗」現場爆激烈抗議 紐約市長憤怒發聲

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
約100名大多披著同志旗幟的示威者，聚集在曼哈頓（Manhattan）市中心石牆紀念碑對面的公園大聲抗議。 法新社
美國總統川普政府發布新規定後，美國最具代表性的同志紀念碑一面LGBTQ彩虹驕傲旗遭移除，此舉今天引發強烈譴責，現場還爆發激烈抗議。

法新社報導，位於紐約的石牆國家紀念碑（Stonewall National Monument），依美國國家公園管理局（National Park Service）1月21日發出的備忘錄，撤下了一面大型彩虹旗。國家公園管理局負責管理這座具歷史意義的景點。

一面彩虹旗在石牆國家紀念碑上空飄揚。 路透社
國家公園管理局的新規定禁止懸掛除了美國國旗及內政部旗幟以外的任何旗幟，僅允許有限例外。

約100名大多披著同志旗幟的示威者，聚集在曼哈頓（Manhattan）市中心石牆紀念碑對面的公園大聲抗議，他們痛批此舉是對社群的「一記耳光」。

美國最具代表性的同志紀念碑一面LGBTQ彩虹驕傲旗遭移除，此舉今天引發強烈譴責，現場還爆發激烈抗議。 路透社
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）對彩虹旗遭移除感到「憤怒」。 路透社
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）對彩虹旗遭移除感到「憤怒」。

他在社群平台X發文表示：「紐約是現代LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）權利運動的發源地，任何試圖抹除歷史的舉動，都無法改變或掩蓋這段歷史。」

石牆國家紀念碑用來紀念1969年發生的石牆同志酒吧事件，當年紐約LGBTQ因長期遭受歧視與壓迫而奮起反抗。

石牆國家紀念碑用來紀念1969年發生的石牆同志酒吧事件，當年紐約LGBTQ因長期遭受歧視與壓迫而奮起反抗。 路透社
警方當時突襲位於格林威治村（Greenwich Village）的這家小型同志酒吧，點燃為期6天的抗爭浪潮，催生美國現代同志權利運動，進而擴及跨性別與非二元族群（即不認同自己為男性或女性的人士）。

川普（Donald Trump）過去在競選期間經常批評跨性別者及其所謂的「性別意識形態極端主義」，並在重返白宮數日後簽署行政命令，宣告美國僅承認男性與女性兩種官方性別。

1969年，警方突襲位於格林威治村的石牆同志酒吧，LGBTQ族群點燃為期6天的抗爭浪潮，催生美國現代同志權利運動。 路透社
