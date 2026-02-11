共和黨內對川普存異心？三名眾議員「造反」為公開挑戰關稅鋪路

美國三位共和黨籍眾議員10日「造反」，與民主黨人聯手，以214比217否決一項原本將禁止眾議員發動撤銷關稅快速表決的議事規則，形同對總統川普的關稅政策發出明確反對訊號。

國會山莊報報導，該議事規則的條文原本將恢復一項禁令，禁止眾議員在7月底前發動快速表決，撤銷作為川普關稅基礎的國家緊急狀態授權。儘管眾議院議長強生將表決時間由下午延後至晚間，仍未能說服凱利（Kevin Kiley）、培根（Don Bacon）與馬西（Thomas Massie）等三位共和黨眾議員改變立場。

隨著該規則未能過關，民主黨得以推進相關計畫，強行推動表決，以撤銷川普針對加拿大關稅所發布的國家緊急狀態宣告，相關表決預計最快11日登場。與此同時，2025年10月曾有4名共和黨參議員與民主黨參議員聯合，支持終止川普對加拿大課徵關稅，因此該決議也有可能在參議院過關。

不過，馬西也表示，任何撤銷關稅的表決不僅必須在參議院過關，還需獲得川普簽署，否則就必須在參、眾兩院各取得三分之二支持，才能推翻總統否決。他說：「總統只會否決。關稅會繼續存在，緊急狀態也會持續下去。」

華爾街日報指出，此次投票意味著民主黨將能把挑戰川普關稅的決議案送上眾議院全院表決，為一連串高度矚目的表決鋪路。儘管川普可能行使否決權，但只要有決議成功過關，仍將構成對其關稅政策的公開否定，並可能引發白宮的激烈反應。