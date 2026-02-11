快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

共和黨內對川普存異心？三名眾議員「造反」為公開挑戰關稅鋪路

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8日搭乘「陸戰隊一號」直升機降落白宮南草坪後，步行走向白宮。歐新社
美國總統川普8日搭乘「陸戰隊一號」直升機降落白宮南草坪後，步行走向白宮。歐新社

美國三位共和黨籍眾議員10日「造反」，與民主黨人聯手，以214比217否決一項原本將禁止眾議員發動撤銷關稅快速表決的議事規則，形同對總統川普的關稅政策發出明確反對訊號。

國會山莊報報導，該議事規則的條文原本將恢復一項禁令，禁止眾議員在7月底前發動快速表決，撤銷作為川普關稅基礎的國家緊急狀態授權。儘管眾議院議長強生將表決時間由下午延後至晚間，仍未能說服凱利（Kevin Kiley）、培根（Don Bacon）與馬西（Thomas Massie）等三位共和黨眾議員改變立場。

隨著該規則未能過關，民主黨得以推進相關計畫，強行推動表決，以撤銷川普針對加拿大關稅所發布的國家緊急狀態宣告，相關表決預計最快11日登場。與此同時，2025年10月曾有4名共和黨參議員與民主黨參議員聯合，支持終止川普對加拿大課徵關稅，因此該決議也有可能在參議院過關。

不過，馬西也表示，任何撤銷關稅的表決不僅必須在參議院過關，還需獲得川普簽署，否則就必須在參、眾兩院各取得三分之二支持，才能推翻總統否決。他說：「總統只會否決。關稅會繼續存在，緊急狀態也會持續下去。」

華爾街日報指出，此次投票意味著民主黨將能把挑戰川普關稅的決議案送上眾議院全院表決，為一連串高度矚目的表決鋪路。儘管川普可能行使否決權，但只要有決議成功過關，仍將構成對其關稅政策的公開否定，並可能引發白宮的激烈反應。

眾議員 川普 民主黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳冲：冷戰後新合縱成形 促成現代合縱的是川普自己

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

彭博：川普炮艦外交失焦 台灣成亞洲戰略破口

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

相關新聞

共和黨內對川普存異心？三名眾議員「造反」為公開挑戰關稅鋪路

美國三位共和黨籍眾議員10日「造反」，與民主黨人聯手，以214比217否決一項原本將禁止眾議員發動撤銷關稅快速表決的議事...

「為了川普吵翻」英女訪美遭父親開槍射殺 案發經過曝光

美國總統川普去年就職前夕，一名英國女子在造訪父親位於美國德州的住處時不幸身亡。英國當地死因裁定庭（Coroner's C...

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

美國總統川普9日發文，威脅阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的「侯艾國際大橋」（Gordie Howe Interna...

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

美國淫魔富豪案持續延燒，司法部公布最新文件曝光美國總統川普早在20年前就知道艾普斯坦惡行，打臉川普近年受訪稱對此一無所知...

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

美國與伊朗日前在阿曼恢復談判，川普政府同時在波斯灣大規模集結軍力。美國總統川普10日指出，預期下一輪會談將於下周登場，並...

捲入淫魔案 盧特尼克、英國首相恐丟官

美國商務部長盧特尼克面臨國會議員的逼退聲浪愈來愈大，因他隱瞞與已故性犯罪者艾普斯坦持續往來的事實，與自己過去的說法明顯矛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。