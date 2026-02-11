社群平台被控害孩童上癮 Instagram執行長傳喚作證

快訊

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導

社群平台Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）明天將應洛杉磯法院傳喚作證。此案原告律師們試圖證明，有關社群媒體的設計，會讓孩童與年輕人危險上癮。

在這起受矚目的訴訟案中，社群平台Instagram和母公司Meta、谷歌旗下影音平台YouTube同列為被告。

法新社報導，社群媒體巨商是否蓄意設計導致孩童上癮，此案可能創下法律先例。

在本週，雙方律師已向陪審團作開場陳述。YouTube的律師李路易斯（Luis Li）強調，YouTube既不是蓄意讓人上癮，也不屬於真正的社群媒體。

這起在加州法院進行的民事訴訟，聚焦於20歲女子凱莉（Kaley G.M.）的指控；她聲稱自己在兒童時期就對社群媒體上癮，導致嚴重心理傷害。

根據訟文，凱莉從6歲開始接觸YouTube，11歲註冊Instagram。

原告律師蘭尼爾（Mark Lanier）昨天向陪審團指出，YouTube與Meta都透過讓人上癮的手法，來吸引更多用戶、創造營收。「他們不只做應用程式，他們還做陷阱。」

目前社群媒體公司正面對數百起訴訟，被指控其內容易讓年輕人上癮，並導致使用者憂鬱、飲食失調、罹患精神病及住院，甚至有自殺等問題。

原告律師借鏡1990與2000年代控訴菸草商的策略，當時訴訟同樣主張：企業明知產品有害，仍然販售這些產品。

社群媒體 律師 Instagram
