快訊

「為了川普吵翻」英女訪美遭父親開槍射殺 案發經過曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普即將就職前夕，英國女子露西．哈里森（左）赴美國德州探訪父親克里斯（右），卻因川普發生激烈口角，當天稍晚遭克里斯開槍致死。照片翻攝：FACEBOOK / Morbidology
美國總統川普去年就職前夕，一名英國女子在造訪父親位於美國德州的住處時不幸身亡。英國當地死因裁定庭（Coroner's Court）近日就此案開庭，揭露父女倆案發當天稍早曾因川普發生激烈口角，之後女子遭父親開槍射殺。

BBC報導，死者露西．哈里森（Lucy Harrison）於2025年1月10日在達拉斯附近的普羅斯珀（Prosper）因胸部中彈身亡，年僅23歲。當地警方一度以可能構成過失殺人方向調查其死因，但大陪審團最終決定不起訴父親克里斯（Kris Harrison），案件未進入刑事程序。

英國柴郡死因裁定庭日前就露西之死開庭調查，揭露克里斯在露西年幼時移居美國，過去曾因酒精成癮問題接受勒戒治療。與露西一同赴美度假的男友利特勒（Sam Littler）作證指出，父女倆當天曾因川普一事爆發「激烈爭吵」。他表示，當她父親談到擁有槍枝時，露西經常情緒激動。

利特勒表示，露西當天早上與父親因川普議題爭執時曾質問：「如果我是那種情況下的女孩、而且我遭到性侵，你會有什麼感受？」克里斯回應，自己還有另外兩個與他同住的女兒，因此不會讓他感到那麼難受。露西因此「相當難過」，隨後跑上樓。

他表示，當天下午稍晚，在兩人預計前往機場前約半小時，露西當時人在廚房，克里斯牽著她的手，將她帶進位於一樓的臥室。約15秒後，他聽見一聲巨響，接著克里斯大聲呼喊妻子海瑟（Heather）。利特勒說：「我記得衝進房間時，露西倒在靠近浴室入口的地板上，而克里斯只是一直尖叫，說話也有些語無倫次。」

克里斯未出席死因裁定庭，提交書面聲明坦承案發當天酒癮復發，約喝了500毫升白酒。他表示，自己與女兒當時正在觀看一則有關槍枝犯罪的新聞，並告訴她自己有一把槍，詢問她是否想看看。父女倆隨後進入臥室，克里斯打算取出放在床頭櫃中的一把格洛克（Glock）9毫米半自動手槍給她看。

克里斯表示，自己希望為家人帶來一種「安全感」，因此在幾年前購得這把槍；他也否認過去曾與女兒談論過槍枝。他說：「當我把槍舉起來給她看時，突然聽到一聲巨響。我當下並不明白發生了什麼事，露西隨即倒下。」

他表示，無法回想當時自己的手指是否扣在扳機上，也承認過去有酒癮問題，並稱案發當天因對女兒即將離開情緒激動而「短暫復發」飲酒；他另透過律師發表聲明表示，「完全接受」自身行為所帶來的後果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

川普 美國
