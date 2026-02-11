美商務部長盧特尼克承認：曾登上艾普斯坦的小島
美國商務部長盧特尼克周二在參議院聽證會上試圖淡化與艾普斯坦的關係，儘管他承認，在艾普斯坦被定罪是性犯罪者後，還曾於2012年造訪過這位惡名昭彰金融家的私人島嶼。
在聽證會上被問及司法部文件顯示他曾計畫造訪艾普斯坦的小島後，盧特尼克向參院撥款委員會下屬的小組描述他前往該島的情況。
盧特尼克說：「我確實和他吃過午餐，那是在2012年，我正搭船進行家庭度假。我的妻子在場，還有我的四個孩子與保姆；另外還有另一對夫妻，也帶著他們的孩子。」
他表示：「我們確實在島上吃了午餐，大約一小時。之後我和妻子、孩子以及保姆一起離開，我們是在進行家庭度假。」
他並補充，「唯一看到的就是島上為艾普斯坦先生工作的員工」。
盧特尼克正面臨跨黨派要求下台的壓力。他此前表示，在2005年後就與艾普斯坦斷絕聯繫，早於後者2008年因州級「引誘未成年人賣淫罪名」認罪，並因此被登記為性犯罪者。但新公布的紀錄顯示，他與艾普斯坦的商業與私人往來程度，比外界先前所知更深。
白宮持續力挺盧特尼克。新聞秘書李維特表示，盧特尼克「仍然是川普總統團隊中非常重要的一員，總統全力支持這位部長」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。