川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

美國淫魔富豪案持續延燒，司法部公布最新文件曝光美國總統川普早在20年前就知道艾普斯坦惡行，打臉川普近年受訪稱對此一無所知的說法。與此同時，美國商務部長盧特尼克被挖出與艾普斯坦關係匪淺，遭跨黨派議員砲轟快下台，他10日在國會聽證會上坦承，家庭度假時曾帶妻兒去過艾普斯坦惡名昭彰的「戀童癖島」。

紐約時報報導，美國司法部1月30日公布300多萬頁艾普斯坦文件，當中一項紀錄顯示，艾普斯坦2019年8月在監獄身亡後，前佛州棕櫚灘警察局長瑞特（Michael Reiter）在同年10月告訴聯邦調查局，曾在2006年7月接到川普的一通電話。

瑞特描述，川普說：「謝天謝地你們阻止艾普斯坦，大家都知道他一直在做這種事。」備忘錄指出，川普稱，紐約圈無不清楚艾普斯坦令人作嘔，並建議將調查重點放在艾普斯坦女友麥克斯威爾身上，還說「她很邪惡」。麥克斯威爾因招募少女給艾普斯坦遭判20年。

根據瑞特，川普描述有次和艾普斯坦在同個地方、現場有未成年人，川普「趕緊閃人」。

紐時報導指，這項紀錄和川普2019年受訪時說法有所矛盾。2019年艾普斯坦被捕不久後，川普被問是否懷疑艾普斯坦猥褻未成年少女時，川普稱：「我一無所知，我很多年沒和艾普斯坦說話了，我不知道」。

對此，白宮發言人李維特回應，她無法核實這通電話，但若確有其事，則可證明川普先前曾說把艾普斯坦趕出海湖莊園俱樂部。司法部聲明也表示，尚未證實瑞特這段記憶的真實性；瑞特拒絕評論。

另一方面，盧特尼克被挖出與艾普斯坦持續往來，遭國會喊話下台。盧特尼克10日在參議院撥款委員會聽證會上證實，曾在2012年帶妻子、4個孩子與另一對夫妻，拜訪艾普斯坦的私人小島。

艾普斯坦名下位於加勒比海的小聖詹姆斯島（Little St. James），遭多名受害者指控為性剝削發生地，有「罪惡之島」、「戀童癖島」和「淫亂島」的稱號。

盧特尼克描述：「當時我們在島上吃完午餐，待了大約1小時就離開，這是家庭度假。」他並稱，查閱司法部公開檔案僅找到兩人約10封、橫跨14年的往來電郵，強調自己清白，與艾普斯坦「幾乎沒交集」，也願意與國會討論提供相關個人紀錄。商務部聲明則反批媒體轉移外界對川普政府政績的焦點。

李維特10日回應：「盧特尼克部長仍是川普團隊的重要一員，川普總統完全支持部長。」