「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「林肯號」（左）2019年11月與多艘英美軍艦通過荷莫茲海峽。美聯社

美國伊朗日前在阿曼恢復談判，川普政府同時在波斯灣大規模集結軍力。美國總統川普10日指出，預期下一輪會談將於下周登場，並正考慮向中東派出第二支航艦打擊群，以因應談判破裂時可能展開的軍事行動。此外，美方也曾評估扣押運載伊朗石油的油輪作為施壓手段，但因諸多考量，暫未付諸實行。

川普接受Axios專訪時表示：「我們有一支艦隊正在往那邊去，可能還會再派一支過去。」他補充，自己正在「考慮」再派出一支航艦打擊群，直言：「要嘛談成協議，不然就得像上次一樣，來點非常強硬的手段。」

一名美國官員證實，確實曾討論是否向該地區派出第二支航艦打擊群，這將是在現有「林肯號」打擊群之外增兵。不過，川普對外交途徑仍表達樂觀，聲稱伊朗「非常想要達成協議」，且在軍事威脅之下，投入談判的認真程度高於以往。

川普受訪時暗指他在2025年6月決定對伊朗核子設施發動攻擊，表示：「他們上次不相信我真的會這麼做，他們玩過頭了。」他並稱，這一次的談判「非常不同」。

同時，華爾街日報報導，美國官員透露，川普政府內部曾討論，是否扣押更多參與運送伊朗石油的油輪，但考慮到德黑蘭幾乎必然報復，以及對全球油市可能造成的衝擊，決定暫時按兵不動。

美國兩個月前開始對服務委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖，其中也扣押了數艘曾運送伊朗石油的船隻。若美國進一步阻止其他受制裁船隻在伊朗裝載石油，將會擠壓德黑蘭的主要收入來源。

然而，此一選項只是白宮為迫使德黑蘭接受限制核子計畫協議而辯論的多項手段之一。部分官員指出，這項作法面臨諸多障礙。伊朗很可能對美國升高打擊行動作出回應，例如扣押載運美國在該地區盟友石油的油輪，甚至在荷姆茲海峽布雷；任何一種行動都可能大幅推升油價，讓白宮面臨政治風暴的風險。此外，如果美國登檢其中一艘受制裁船隻，將必須調派人員，甚至動用其他艦艇，護送該油輪前往美國或其他願意存放伊朗原油的地點。

被問及美國是否可能登檢與伊朗有關的油輪時，一名白宮官員表示，川普偏好外交途徑，但若談判破裂，手中仍握有多種選項。

美國 伊朗 川普
