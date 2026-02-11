快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

美國點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

中央社／ 華盛頓10日專電

美國國務院今天指出，帛琉參議長包和康收受賄賂，為中國政府、企業及犯罪集團宣傳，對美國在帛琉的利益造成不利影響。美方已將包和康列入制裁名單，且不得入境。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）於官網發布聲明表示，美方今天制裁包和康（HokkonsBaules），因其「代表中國相關勢力參與重大腐敗行動」。

此外，國務院也制裁馬紹爾群島基利/比基尼/埃吉特社區的前市長吉巴斯（Anderson Jibas），因為吉巴斯於任內涉入重大腐敗活動並挪用美國提供的資金。包和康、吉巴斯及兩人的直系親屬不得入境美國。

皮戈特說，包和康濫用職權，接受賄賂，為中國政府、企業和犯罪集團宣傳及提供支持，行為構成重大腐敗，已對美國在帛琉的利益造成不利影響。

吉巴斯則濫用公職，策劃並從中牟利，實施多起挪用公款計畫，包括盜竊、濫用和挪用美國提供的比基尼島安置信託基金，造成大部分資金被盜，而這些資金原本屬於1940與1950年代核爆倖存者及其後代。

皮戈特在聲明中表示，美國提供的資金遭到竊盜、濫用和挪用，不只浪費美國納稅人的錢，還導致基利/比基尼/埃吉特地區人民失業、糧食短缺及電力供應不穩。

他說，吉巴斯的貪腐行為缺乏究責，削弱大眾對馬紹爾群島政府的信任，為中國和其他國家施加惡意影響方面創造可乘之機。美國將繼續追究濫用公權力謀取私利、竊取公民財產以中飽私囊者的責任。

美國 馬紹爾群島 帛琉
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普再警告 對加國課稅100% 阻止與中國大陸簽訂自貿協定

美國去年12月零售銷售意外0成長 低於市場預期

2026慕尼黑安全報告：國際體系面臨美國政策轉向挑戰

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

相關新聞

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

美國淫魔富豪案持續延燒，司法部公布最新文件曝光美國總統川普早在20年前就知道艾普斯坦惡行，打臉川普近年受訪稱對此一無所知...

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

美國與伊朗日前在阿曼恢復談判，川普政府同時在波斯灣大規模集結軍力。美國總統川普10日指出，預期下一輪會談將於下周登場，並...

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

美國總統川普9日發文，威脅阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的「侯艾國際大橋」（Gordie Howe Interna...

捲入淫魔案 盧特尼克、英國首相恐丟官

美國商務部長盧特尼克面臨國會議員的逼退聲浪愈來愈大，因他隱瞞與已故性犯罪者艾普斯坦持續往來的事實，與自己過去的說法明顯矛...

獅子大開口！川普嗆封美加邊境大橋 「除非給美國補償」

美國總統川普九日發文說，將阻止連接美國密西根州和加拿大安大略省的「侯艾國際大橋」開通，除非加方給予美國充分補償，且該橋「...

壓倒票數 美眾院通過保護台灣法案

美國眾議院九日以三九五票贊成、二票反對的壓倒性票數，通過跨黨派支持的「保護台灣法案（PROTECT Taiwan Act...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。