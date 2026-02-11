白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，引發各方譴責。白宮發言人今天表示，美國總統川普在公開及私下場合都曾主張為黎智英發聲，包括在去年10月川習會中提出這個議題；這對川普而言很重要，他也期待4月訪問中國。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院9日宣判，黎智英被重判20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮記者會上被問及川普（Donald Trump）4月訪中時，是否會試圖為黎智英發聲。李威特回應表示，這是她聽過川普在公開與私下場合都曾主張的事情。

她指出，去年10月底川普和中國國家主席習近平在韓國舉行雙邊會時，川普也親自提出這項議題，「這對他（川普）來說，很重要」。

李威特還說，川普期待4月訪問中國。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）社論寫道，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑，他現在重獲自由的唯一機會可能就在美國身上。川普曾多次表達希望看到黎智英獲釋，川普規劃4月訪中，是再次對此施壓的機會。

美國政治媒體Politico先前引述消息人士報導，川普將於4月第1週訪問中國。對此，一名白宮官員今天以背景方式回應中央社記者詢問表示，確切日期尚未敲定。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）9日發表聲明批評，香港高等法院判處黎智英20年徒刑的決定，是不公正且悲劇的結果。

盧比歐表示，在經歷長達2年的審判及超過5年的監禁後，黎智英及其家人已受了夠多苦難。美國敦促有關當局准予黎智英人道假釋。