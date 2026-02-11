聽新聞
獅子大開口！川普嗆封美加邊境大橋 「除非給美國補償」

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
侯艾國際大橋預定今年上半年開通，圖為5日該橋施工畫面。路透
侯艾國際大橋預定今年上半年開通，圖為5日該橋施工畫面。路透

美國總統川普九日發文說，將阻止連接美國密西根州和加拿大安大略省的「侯艾國際大橋」開通，除非加方給予美國充分補償，且該橋「至少一半」所有權應歸美國。紐約時報九日報導，川普此話又使美加外交緊張升高。

川普在自創社媒真實社群寫道，除非美國「為我們給予他們的一切獲得充分補償，更重要的是，加國要以美國應得的公平與尊重對待我們」，不會允許該橋開通。川普並說，美國將立刻開始談判，或許應至少擁有該橋資產的一半。

川普也批評，該橋兩端都歸加拿大所有，且建造過程中幾乎沒使用任何美國產品，更指稱加國總理卡尼「希望與中國達成交易，這會活吞加拿大。我們只能撿剩下的！我可不同意」。川普也再度砲轟安大略省禁止國營酒類專賣店販售美國葡萄酒與烈酒，並批評加國政府限制美國等外國乳製品進口。

紐時、華爾街日報等外媒報導，該橋是以已故加國籍北美職業冰球聯盟（ＮＨＬ）傳奇球員侯艾命名，美加二○一二年同意興建，二○一八年動工，耗資四十七億美元，建造費是加方支付，密州無須出資但可取得部分所有權；加國和密州將共同營運，加方將收取過路費，用以付款給負責施工的民間承包商，美方一側不收過路費。

該橋預計今年上半年開通，全長二點四公里，連接密州底特律與安大略省溫莎，是北美最繁忙商業陸路過境點。目前不清楚川普將如何阻止該橋開通，一種可能方法是宣布進入緊急狀態海關與邊境保護局依法可在「應對危及人身安全或國家利益的特定威脅」時，暫時關閉入境口岸。

川普回任後頻頻對加國施壓，除了揚言兼併加國，一月還聲稱若加國和中國大陸推進自由貿易協定，要對加國商品課百分之百關稅；卡尼同月在達沃斯論壇演說，提到美國主導的全球秩序正面臨斷裂、中等國家應團結因應等，也引發川普回嗆「加國靠美國生存」。

美國 川普 加拿大 緊急狀態 自由貿易 海關
