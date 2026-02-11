捲入淫魔案 盧特尼克、英國首相恐丟官

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國商務部長盧特尼克面臨國會議員的逼退聲浪愈來愈大，因他隱瞞與已故性犯罪者艾普斯坦持續往來的事實，與自己過去的說法明顯矛盾。而英國首相施凱爾，也因他任命的駐美大使曼德森與艾普斯坦關係遠超先前所知，陷入執政危機，恐成首位丟官的國家領導人。  

民主黨籍加州參議員謝安達9日表示，盧特尼克在與艾普斯坦的關係上「對美國人說謊」，其判斷力與道德操守引人質疑，不適合擔任商務部長，應立即辭職。共和黨籍肯塔基州眾議員馬西8日也說，盧特尼克應該辭職，以免成為川普的政治負擔。

盧特尼克去年受訪時，描述2005年艾普斯坦帶他看了一間擺有按摩床的房間後不久，他便與其斷絕往來。但據司法部近期公布的文件，兩人後來仍保持聯繫。2012年12月的電郵顯示，盧特尼克計劃在加勒比海的私人島嶼與艾普斯坦共進午餐。同年的一份資料顯示，兩人也至少有一次共同投資一家廣告科技公司。

在大西洋另一邊，上任才19個月的英國首相施凱爾近來民意支持度急降，導火線在於他任命的駐美大使曼德森擔任內閣大臣期間，曾向艾普斯坦傳遞市場敏感性的政府資訊，引發內線交易質疑。

艾普斯坦 盧特尼克 眾議員
