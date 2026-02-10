美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國一個上訴法院今天允許政府在上訴期間，遣返來自宏都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜且原本擁有臨時合法居留保護身分的移民

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）的政府去年決定終止數萬名宏都拉斯、尼泊爾及尼加拉瓜國民的臨時保護身分（Temporary Protected Status，TPS），原本這項身分讓他們可在美國合法居留。

雖然一名聯邦法官先前推翻這項決策，但美國第九巡迴上訴法院今天發出命令，允許政府在上訴期間繼續進行遣返行動。

「臨時保護身分」允許特定族群一旦因戰爭、天災或其他特殊情況，在回國恐有危險時，可以在美國合法居住與工作。

1998年中美洲國家遭受密契颶風（Hurricane Mitch）重創後，超過5萬1000名宏都拉斯人、3000名尼加拉瓜人取得美國「臨時保護身分」。而約7000名尼泊爾人在2015年該國發生大地震後，也獲得「臨時保護身分」。

美國歷任總統多半選擇持續延長「臨時保護身分」而非廢除，不讓這些國家的民眾成為無證移民。

但川普矢言大規模遣返移民，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天表示：「臨時保護身分原本就不是為了永久設計的。」

國土安全部表示，撤銷「臨時保護身分」是因為這些國家的情勢已有改善，國民可以安全返鄉。

美國 尼加拉瓜 移民 宏都拉斯
相關新聞

在美產權淪毒瘤？檀香山市長怒批台灣「製造貧民窟的房東」已致函賴總統

夏威夷「檀香山星廣報」8日頭版頭條報導，台灣政府持有產權的華埠文化廣場年久失修、治安惡化，市長布蘭賈迪痛批「城市的毒瘤」...

美國眾議院通過「保護台灣法案」！中國對台動武恐被踢出國際金融圈

美國眾議院9日以395票贊成比2票反對的壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），...

美國政府本周末前可能「又又又」局部關門 影響機場安檢

由於美國兩黨議員協商川普政府的移民執法改革仍沒有突破，聯邦政府可能周六（7日）起再度局部關門，但範圍將限於沒有經費的國土...

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

陪伴北美華人社會走過半世紀的「世界日報」，日前在紐約舉行歡慶2026新年暨50周年社慶聯合晚宴，董事長王文杉從台北飛來參...

美冬奧選手批評國內政策 川普：不為他加油

在2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式前的一場新聞發布會上，美國自由式滑雪選手…

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

華爾街日報報導，美國總統川普9日發文，禁止一座連接美加邊境的新橋開通，並放話加拿大應提供美國一切補償，且這座橋的一半資產...

