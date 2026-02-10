美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
美國一個上訴法院今天允許政府在上訴期間，遣返來自宏都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜且原本擁有臨時合法居留保護身分的移民。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）的政府去年決定終止數萬名宏都拉斯、尼泊爾及尼加拉瓜國民的臨時保護身分（Temporary Protected Status，TPS），原本這項身分讓他們可在美國合法居留。
雖然一名聯邦法官先前推翻這項決策，但美國第九巡迴上訴法院今天發出命令，允許政府在上訴期間繼續進行遣返行動。
「臨時保護身分」允許特定族群一旦因戰爭、天災或其他特殊情況，在回國恐有危險時，可以在美國合法居住與工作。
1998年中美洲國家遭受密契颶風（Hurricane Mitch）重創後，超過5萬1000名宏都拉斯人、3000名尼加拉瓜人取得美國「臨時保護身分」。而約7000名尼泊爾人在2015年該國發生大地震後，也獲得「臨時保護身分」。
美國歷任總統多半選擇持續延長「臨時保護身分」而非廢除，不讓這些國家的民眾成為無證移民。
但川普矢言大規模遣返移民，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天表示：「臨時保護身分原本就不是為了永久設計的。」
國土安全部表示，撤銷「臨時保護身分」是因為這些國家的情勢已有改善，國民可以安全返鄉。
