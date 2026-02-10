快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

在美產權淪毒瘤？檀香山市長怒批台灣「製造貧民窟的房東」已致函賴總統

中央社／ 洛杉磯／台北10日專電
檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）。 美聯社
檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）。 美聯社

夏威夷「檀香山星廣報」8日頭版頭條報導，台灣政府持有產權的華埠文化廣場年久失修、治安惡化，市長布蘭賈迪痛批「城市的毒瘤」，已致函總統賴清德外交部今天表示，將檢視並加強其保全與安全管理作業，積極配合檀香山市府及各界共同維護良好的公共環境。

夏威夷主流媒體「檀香山星廣報」（Honolulu Star-Advertiser）8日頭版頭條以標題「我們城市的毒瘤」，副標題「檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）報導，要求台灣改善日漸破敗、犯罪叢生的華埠文化廣場」。搭配照片中，建築物上可見中華民國國旗。

報導說，「華埠文化廣場」（Chinatown CulturalPlaza）位於檀香山市中心，占地4英畝（約4900坪），產權屬台灣政府，松鶴國際企業公司負責物業管理。廣場網站介紹，這棟4層樓的複合式建築是1974年6個華人團體合資興建。

布蘭賈迪指出，華埠文化廣場長期管理不善，淪為遊民和非法活動聚集地，批評台灣是「製造貧民窟的房東」。他表示已致函總統賴清德，強調該問題「必須立即處理」。

報導指出，布蘭賈迪發給總統賴清德的信函裡，列舉行人遭遊民攻擊、老婦人衣物遭縱火、電梯淪為毒窟充滿人類排泄物、竊盜與非法賭博等治安問題。

檀香山市府指出，該地屬私人產權，為外國政府持有資產，市府依法難以直接介入整修與管理，使問題更為複雜。

外交部晚間回覆中央社提問表示，台灣十分重視檀香山市長對當地「華埠文化廣場」的關切，並已採取措施。此案駐檀香山辦事處將視評估重建的相關辦理情形，持續與檀香山市府保持聯繫並適時說明。

有關文化廣場周邊的治安狀況，外交部指出，尊重當地政府依其權責處理。文化廣場本身並非治安問題的成因，同時也在相關治安事件中受到影響。為善盡管理職責，文化廣場將檢視並加強其保全與安全管理作業，積極配合檀香山市府及各界共同維護良好的公共環境。

駐檀香山台北經濟文化辦事處向「檀香山星廣報」聲明表示，高度重視外界對於重建的期望，正著手組織專家團隊進行評估，並強調涉及複雜議題，必須謹慎處理。

報導指出，檀香山市政府近年推動華埠振興計畫，盼整頓老舊社區。市府認為，位於核心地段的華埠文化廣場長年失修，恐影響整體規劃。市府希望台灣參與整體重建計畫，構想將該地活化為「台灣文化廣場」。

外交部 賴清德 保全
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴總統邀五院院長新春茶敘 林沛祥：或是鴻門宴 盼賴總統展現高度

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

是否該邀在野黨商討國是？ 黃國昌：賴清德習慣對在野黨訓話

李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋

相關新聞

在美產權淪毒瘤？檀香山市長怒批台灣「製造貧民窟的房東」已致函賴總統

夏威夷「檀香山星廣報」8日頭版頭條報導，台灣政府持有產權的華埠文化廣場年久失修、治安惡化，市長布蘭賈迪痛批「城市的毒瘤」...

美國眾議院通過「保護台灣法案」！中國對台動武恐被踢出國際金融圈

美國眾議院9日以395票贊成比2票反對的壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），...

美國政府本周末前可能「又又又」局部關門 影響機場安檢

由於美國兩黨議員協商川普政府的移民執法改革仍沒有突破，聯邦政府可能周六（7日）起再度局部關門，但範圍將限於沒有經費的國土...

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

陪伴北美華人社會走過半世紀的「世界日報」，日前在紐約舉行歡慶2026新年暨50周年社慶聯合晚宴，董事長王文杉從台北飛來參...

美冬奧選手批評國內政策 川普：不為他加油

在2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式前的一場新聞發布會上，美國自由式滑雪選手…

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

華爾街日報報導，美國總統川普9日發文，禁止一座連接美加邊境的新橋開通，並放話加拿大應提供美國一切補償，且這座橋的一半資產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。