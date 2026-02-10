美國政府本周末前可能「又又又」局部關門 影響機場安檢

由於美國兩黨議員協商川普政府的移民執法改革仍沒有突破，聯邦政府可能周六（7日）起再度局部關門，但範圍將限於沒有經費的國土安全部所屬單位。

美國聯邦政府在去年停擺史上最久的43天後，之後又從1月31日-2月3日共關門四天，當時兩黨同意一項支出法案，只提供管理兩周的預算給管理移民與海關執法局（ICE）的國土安全部，直到本周五，並且繼續進行協商移民改革，這也意味著國土安全部的預算7日起將斷炊。

根據預測市場Kalshi，投資人認為政府本周末再度局部關門的機率達65%，Polymarket平台則呈現74%機率會停擺。

22V研究公司華府政策危機團隊主華勒斯認為，國會幾乎肯定不會在本周五之前達成協議，爭執留到下周休會一周後再繼續。

這次可能的局部關門，影響較大的應該會是搭機旅行的旅客，因為安檢可能更費時。

在全美各機場執行安檢的運輸安全局（TSA）隸屬於國土安全部，可能必須無薪工作，許多人可能請病假或缺勤，特別是若關門時間拉長，機場安檢的人力問題可能加劇。