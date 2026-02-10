與艾普斯坦關係受人質疑 兩黨議員籲盧特尼克下台

愈來愈多美國國會議員近日呼籲商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭去川普政府內閣職務，理由是他與已故性犯罪富豪艾普斯坦之間的關係引人質疑。

英國「金融時報」報導，民主黨籍加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）今天表示，盧特尼克對自己與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係「向美國人民撒謊」。

謝安達說：「盧特尼克對其與一名被定罪的兒童性犯罪者之間的商業往來做出不實陳述，其判斷力與道德操守引人質疑。盧特尼克根本不適合擔任商務部長，他應該立即辭職。」

近幾週來，美國司法部披露的文件推翻了盧特尼克先前聲稱自己早在20多年前就與艾普斯坦斷絕往來的說法，使他面臨的政治壓力與日俱增。

共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員馬西（ThomasMassie）昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN），「他應該辭職。盧特尼克有很多事情需要交代，但坦白說，他應該直接遞出辭呈」，以免成為總統的政治負擔。

聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（HouseCommittee on Oversight and Government Reform）民主黨籍首席議員賈西亞（Robert Garcia）也要求盧特尼克下台，他在社群平台X表示，盧特尼克「一直對他與艾普斯坦的關係說謊」。

賈西亞說：「他聲稱2005年後就未與艾普斯坦有任何互動，但我們現在知道，他們在那之後仍有生意往來。盧特尼克必須辭職，或被解職。」

盧特尼克去年受訪時談及他與艾普斯坦在2005年有過接觸，兩人當時是曼哈頓上東區的鄰居。他說，艾普斯坦向他展示一個擺著按摩床的房間後，他很快就與對方斷絕往來。

盧特尼克告訴「紐約郵報」（The New YorkPost）：「我和我太太決定，再也不會和那個令人作嘔的人待在同一個房間裡。無論是社交、商務或慈善場合，只要他在場，我就不會去，因為他太噁心了。」

然而，司法部上個月公布的檔案卻與盧特尼克的說法不符，文件內容顯示兩人多年來仍保持聯繫。

2012年12月的電郵顯示，盧特尼克計劃在加勒比海私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St. James）與艾普斯坦共進午餐，幾天後，艾普斯坦的助理寄信給盧特尼克，轉達艾普斯坦的訊息說，「很高興見到你」。

2012年的一份股票購買協議顯示，兩人至少有一次共同投資一家廣告科技公司。

眾議院監督委員會民主黨籍成員史坦斯伯里（Melanie Stansbury）今天呼籲盧特尼克到委員會作證。

她對記者說：「我們當然希望與盧特尼克談話，但我個人也認為他應該立即下台。」

眾院監督委員會共和黨籍主席柯默（James Comer）並未排除傳喚盧特尼克的可能性，表示願與任何能提供資訊者對話，「為受害者爭取正義」。

美國商務部回應說，盧特尼克夫婦2005年認識艾普斯坦，在後來的14年間與他的互動非常有限，相關指控只是轉移外界對政府政績注意力的政治操作。