加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。
法新社報導，在總統川普打擊移民政策下，移民暨海關執法局（ICE）官員在執法時戴著口罩，且不出示身分證件，引發民主黨執政城市官員的批評與不滿，加州祭出法規，禁止聯邦移民官員在執法時戴上口罩。
美國聯邦地區法官史奈德（Christina Snyder）今天裁定，加州這道俗稱「杜絕秘密警察」的口罩禁令具有歧視性，因為僅規定聯邦官員，而不限制州府的執法人員。
史奈德在裁決書中指出，加州這項法規「歧視聯邦官員」。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上宣稱此案勝訴。
不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
加州州長紐松（Gavin Newsom）則稱須出示身分證明這一部分，是加州勝利了。
