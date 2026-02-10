川普揚言阻跨國大橋通車 稱美應至少握一半所有權

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，除非獲得充分補償，否則將阻止1座連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）的跨國大橋通車。

耗資47億美元、以已故加拿大籍北美職業冰球聯盟（NHL）傳奇球員命名的侯艾國際大橋（Gordie HoweInternational Bridge），2018年動工，預計今年稍晚通車。

法新社報導，川普在社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出，美國應擁有這座橋「至少一半」的所有權，還說美國在付出一切之後，除非獲得充分補償，否則「我不會允許這座橋開通」。

川普同時指出，加拿大必須以應有的公平與尊重對待美國，並說：「我們將立即展開談判。」

川普批評大橋兩端都歸加拿大所有，且建造過程中幾乎沒有使用任何美國產品。

此外，他也在貼文中批評加拿大總理卡尼（MarkCarney）「希望與中國做交易，這會活吞了加拿大。我們只能撿剩下的！我可不同意。」

華府先前已揚言，在卡尼上個月訪問北京並與中國達成初步貿易協定後，將對加拿大課徵100%關稅。

川普自去年1月重返執政以來已多次與加拿大發生貿易衝突。他先前曾喊話吞併加拿大，但近幾個月來已大多不再重提這一說法。

另一方面，卡尼上個月在瑞士達沃斯（Davos）論壇上曾公開示警，說由美國主導的全球秩序架構正面臨「斷裂」。他這句話幾乎毫不掩飾指的就是川普，並主張中等強國應團結起來加以因應。

