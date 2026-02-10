紐時：後New START時代 美擬增核武部署重啟核試

自美俄最後一項戰略限武條約5日到期後，華府釋出考慮部署更多核武、可能進行核試兩大訊息。這是核武強權走向新一輪競賽，或川普政府想藉此促談新協議，尚待觀察。

紐約時報指出，無論部署更多核武還是恢復核試，都將逆轉美國近40年來較嚴格的核武管控政策。

過去幾十年美國已減少或只保持現有在發射井、轟炸機與潛艦的核武數量，若川普選擇增加部署，將成為自雷根以來首位採取此舉的美國總統。美國前次進行核試是1992年，但川普去年表示，希望在與俄、中「對等基礎上」恢復核試。

規範美俄雙方各自持有核武數量與種類的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期後，川普拒絕俄羅斯總統普丁的New START展延提議。

同一天，美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦的軍控會議發表演說，抱怨New START「對美施加不可接受的單方面限制」，並重申一項連許多民主黨人也在講的觀點，即New START未能涵蓋中、俄正在發展的全新類型核武器，而任何新條約都必須納入對中國設限。

接著狄南諾指出，如今可以「為美國人民強化嚇阻能力」，並提及其一選項是「擴充現有兵力」和「發展並部署新的戰區級核武力量」，即類似俄羅斯大量部署的中短程核武（New START僅涵蓋洲際戰略性武器）。

紐時指出，美國一個短期能快速增加部署的措施是俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦。美軍14艘俄亥俄級每艘本配備24個核彈發射管，但為符合NewSTART，美軍在每艘潛艦上封閉4個發射管。如今美國打算啟封，讓每艘俄亥俄級可多裝4枚飛彈，僅此一舉就可增加數百枚核彈頭。

川普去年10月與中國國家主席習近平會晤前，宣布基於其他國家的核試計畫，他指示五角大廈在對等基礎上也開始測試美國的核武。紐時認為狄南諾日內瓦談話，是川普政府官員首度較具體說明川普去年這番話的含意。

狄南諾在日內瓦表明，川普政府認為俄、中已進行核試，指川普所謂「在對等基礎上」測試代表美國也可能採取相同行動。他指美國掌握中國曾在2020年6月22日、川普第一任接近尾聲時進行核試並掩蓋的資訊。

負責監測全球核試禁令遵守情況的全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）6日發布聲明，稱2020年6月22日當天並未偵測到核爆，美方官員也坦承過去5年來，美國情報專家對北京當時是否真進行過核試也爭論不休，但狄南諾對此卻斬釘截鐵。

狄南諾在演說中稱，北京利用「解耦」（decoupling）技術來掩蓋核試。解耦是指核武設計者用來分離核爆震波以不影響地殼的一種技術，包括將小型爆炸密封於由超強鋼材構成的容器內。

在全球核試禁令遠未實施前的1958年至1961年，美國核武設計人員就在美蘇協議暫停核試期間，用解耦技術進行超過40次核試。紐時認為狄南諾強調「在對等基礎上」等措辭，顯然暗示美國也正朝這個方向前進。