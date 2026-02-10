快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

紐時：後New START時代 美擬增核武部署重啟核試

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

自美俄最後一項戰略限武條約5日到期後，華府釋出考慮部署更多核武、可能進行核試兩大訊息。這是核武強權走向新一輪競賽，或川普政府想藉此促談新協議，尚待觀察。

紐約時報指出，無論部署更多核武還是恢復核試，都將逆轉美國近40年來較嚴格的核武管控政策。

過去幾十年美國已減少或只保持現有在發射井、轟炸機與潛艦的核武數量，若川普選擇增加部署，將成為自雷根以來首位採取此舉的美國總統。美國前次進行核試是1992年，但川普去年表示，希望在與俄、中「對等基礎上」恢復核試。

規範美俄雙方各自持有核武數量與種類的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期後，川普拒絕俄羅斯總統普丁的New START展延提議。

同一天，美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦的軍控會議發表演說，抱怨New START「對美施加不可接受的單方面限制」，並重申一項連許多民主黨人也在講的觀點，即New START未能涵蓋中、俄正在發展的全新類型核武器，而任何新條約都必須納入對中國設限。

接著狄南諾指出，如今可以「為美國人民強化嚇阻能力」，並提及其一選項是「擴充現有兵力」和「發展並部署新的戰區級核武力量」，即類似俄羅斯大量部署的中短程核武（New START僅涵蓋洲際戰略性武器）。

紐時指出，美國一個短期能快速增加部署的措施是俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦。美軍14艘俄亥俄級每艘本配備24個核彈發射管，但為符合NewSTART，美軍在每艘潛艦上封閉4個發射管。如今美國打算啟封，讓每艘俄亥俄級可多裝4枚飛彈，僅此一舉就可增加數百枚核彈頭。

川普去年10月與中國國家主席習近平會晤前，宣布基於其他國家的核試計畫，他指示五角大廈在對等基礎上也開始測試美國的核武。紐時認為狄南諾日內瓦談話，是川普政府官員首度較具體說明川普去年這番話的含意。

狄南諾在日內瓦表明，川普政府認為俄、中已進行核試，指川普所謂「在對等基礎上」測試代表美國也可能採取相同行動。他指美國掌握中國曾在2020年6月22日、川普第一任接近尾聲時進行核試並掩蓋的資訊。

負責監測全球核試禁令遵守情況的全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）6日發布聲明，稱2020年6月22日當天並未偵測到核爆，美方官員也坦承過去5年來，美國情報專家對北京當時是否真進行過核試也爭論不休，但狄南諾對此卻斬釘截鐵。

狄南諾在演說中稱，北京利用「解耦」（decoupling）技術來掩蓋核試。解耦是指核武設計者用來分離核爆震波以不影響地殼的一種技術，包括將小型爆炸密封於由超強鋼材構成的容器內。

在全球核試禁令遠未實施前的1958年至1961年，美國核武設計人員就在美蘇協議暫停核試期間，用解耦技術進行超過40次核試。紐時認為狄南諾強調「在對等基礎上」等措辭，顯然暗示美國也正朝這個方向前進。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普晶片關稅掛鉤美台協議！ 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

相關新聞

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

華爾街日報報導，美國總統川普9日發文，禁止一座連接美加邊境的新橋開通，並放話加拿大應提供美國一切補償，且這座橋的一半資產...

美冬奧選手批評國內政策 川普：不為他加油

在2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式前的一場新聞發布會上，美國自由式滑雪選手…

「斷聯」說法破功 美商務部長與艾普斯坦往來曝光 國會議員轟快下台

愈來愈多美國國會議員要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭職，理由是他被指隱瞞與已故性犯罪者艾普斯坦的持...

不特赦就不開口 麥克斯威爾拒為淫魔富豪艾普斯坦案回答國會質詢

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的共犯麥克斯威爾今天接受美國國會閉門質詢時，行使拒絕回答問題的權利，但她表示，若能獲得美國總統...

川普奪島之說損害信任 美參議員訪格陵蘭修補關係

美國多位參議員一行今天訪問格陵蘭（Greenland），他們說此行目的在「重新修補對總統川普揚言併吞格陵蘭島所造成的信任...

美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家

美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。