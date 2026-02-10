以色列加強控制約旦河西岸 白宮重申川普反對併吞

在以色列採取一系列措施加強控制被占領約旦河西岸之際，白宮官員今天重申美國總統川普反對以色列併吞約旦河西岸的立場，並稱約旦河西岸穩定才能確保以色列安全。

路透社報導，這名官員表示：「穩定的約旦河西岸（West Bank）能確保以色列安全，並符合本屆政府實現區域和平的目標。」

在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週訪問華府前夕，以色列已採取一系列全面性措施，以加強對被占領約旦河西岸的控制。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列安全內閣昨天批准多項措施，擴大國家的執法權力，並允許政府為擴張屯墾區而購買土地。

極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）稱，此舉將「從根本上改變」約旦河西岸的「法律與公民現實」。這塊土地被聯合國與國際社會認定為未來巴勒斯坦國的領土。

以色列的措施包括將以色列執法範圍擴大至約旦河西岸的A區和B區，根據「奧斯陸協議」（OsloAccords），這些地區原屬巴勒斯坦行政管轄範圍。這兩個區域合計約占約旦河西岸的40%。

以色列也將重啟「土地收購委員會」（LandAcquisition Committee），該委員會允許國家主動在約旦河西岸購買土地以擴張屯墾區。

安全內閣還批准了讓屯墾者更容易在被占領約旦河西岸購買土地的措施，此舉旨在擴大屯墾活動並鞏固猶太人口。

曾公開誇耀自己致力於扼殺巴勒斯坦建國理念的史莫特里奇透過聲明表示：「我們正在將領土上的生活正常化，移除官僚障礙，為土地奮鬥，並深化我們在整個以色列土地上的存在。」

史莫特里奇說：「我們將繼續消滅巴勒斯坦建國的想法。」

巴勒斯坦自治政府譴責這些最新措施，稱之為「占領政府對巴勒斯坦人民發動全面戰爭的延續，也是針對巴勒斯坦在所有巴勒斯坦土地上的存在及民族和歷史權利，前所未有的升級行動」。

巴勒斯坦自治政府主席辦公室在聲明中表示，這相當於「實際執行併吞與驅離計畫」。

哈瑪斯（Hamas）發言人卡西姆（Hazem Qassem）透過聲明說，以色列所做的決定「證實了旨在鯨吞所有巴勒斯坦土地並驅離其原住民的殖民計畫」。

以色列於1967年的戰爭中從約旦手中奪取了約旦河西岸，並隨後開始在此建立猶太屯墾區。這些屯墾區被國際法、聯合國及多數國際社會視為非法。

聯合國也將約旦河西岸和東耶路撒冷視為被占領土，巴勒斯坦人則尋求在此建立未來的國家。

川普去年10月接受「時代雜誌」（Time）採訪時曾表示，他不會允許以色列併吞約旦河西岸。

他說：「這不會發生，因為我已向阿拉伯國家做出承諾。如果那樣做，以色列將失去美國所有的支持。」川普政府的20點加薩停火計畫也提及「巴勒斯坦自決與建國」的途徑。