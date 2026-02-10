「斷聯」說法破功 美商務部長與艾普斯坦往來曝光 國會議員轟快下台

愈來愈多美國國會議員要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭職，理由是他被指隱瞞與已故性犯罪者艾普斯坦的持續往來，與自己過去的公開說法出現明顯矛盾。

民主黨籍加州參議員謝安達（Adam Schiff）周一表示，盧特尼克在他與艾普斯坦的關係上「對美國人說謊」，其判斷力與道德操守引人質疑，根本不適合擔任商務部長，應立即辭職。共和黨籍肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）周日說，盧特尼克應該辭職，以免成為川普的政治負擔。眾院監督委員會首席民主黨議員賈西亞（Robert Garcia）也要求盧特尼克下台。

盧特尼克曾是民主黨人，也是川普2024年競選總統的最大金主之一，還曾是川普政權交接團隊的共同主席。他去年受訪時，描述2005年與他在曼哈頓上東區作鄰居的艾普斯坦帶他看了一間擺有按摩床的房間後不久，他便與其斷絕往來。

他當時告訴紐約郵報，此後「再未與艾普斯坦在社交、商務或慈善場合同處」，並稱「如果他在場，我就不會去，因為他太噁心了」。

但根據司法部近期公布的文件，盧特尼克後來仍與艾普斯坦保持聯繫。2012年12月的電郵顯示，盧特尼克計畫在加勒比海的私人島嶼小聖詹姆斯島與艾普斯坦共進午餐。幾天後，艾普斯坦的助理寄信給盧特尼克，轉達艾普斯坦的訊息：「很高興見到你。」2012的一份股票購買協議顯示，兩人也至少有一次共同投資一家廣告科技公司。這些都與先前否認往來的說法不符。

眾院監督委員會的另一名民主黨成員斯坦斯伯里（Melanie Stansbury）要求盧特尼克赴國會作證，並表達她個人認為盧特尼克應立即下台。

眾院監督委員會共和黨籍的主席柯默（James Comer Jr.）未排除傳喚盧特尼克的可能性，表示願與任何能提供資訊者對話，「為受害者爭取正義」。

商務部回應稱，盧特尼克夫婦與艾普斯坦的互動「非常有限」，相關指控只是轉移外界對政府政績注意力的政治操作。