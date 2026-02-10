軍方消息人士：美國將把北約兩司令部移交歐洲軍官

軍方消息人士今天告訴路透社，美國將把北大西洋公約組織（NATO）位於義大利那不勒斯（Naples）和美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的兩個主要司令部移交給歐洲軍官。

此舉符合美國總統川普要求歐洲國家對自身安全承擔更多責任的主張。他的政府呼籲這個長期由美國主導的軍事聯盟轉變為「由歐洲領導的北約」。

該名消息人士表示，作為指揮架構重組的一部分，歐洲軍官將接管那不勒斯北約盟軍司令部（AlliedJoint Force Command in Naples）以及諾福克北約盟軍司令部（Joint Force Command Norfolk），這兩個職位目前均由美國海軍上將領導。

該軍事消息人士和另一位知情人士表示，美國將接管3個層級稍低、但對軍事行動負有重大責任的司令部，包括盟軍空軍司令部（Allied Air Command）、盟軍海上司令部（Allied Maritime Command）以及盟軍陸軍司令部（Allied Land Command）。

在被問及計畫中的變動時，一位北約官員表示：「盟國已同意在北約指揮架構內重新分配高階軍官職責，歐洲盟國，包括北約最新成員國，將在聯盟的軍事領導層發揮更顯著的作用。」

該位官員表示，這項決定與「未來輪調的規劃」有關，更多細節將於日後公布。