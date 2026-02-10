不特赦就不開口 麥克斯威爾拒為淫魔富豪艾普斯坦案回答國會質詢

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的共犯麥克斯威爾今天接受美國國會閉門質詢時，行使拒絕回答問題的權利，但她表示，若能獲得美國總統川普特赦，她願意開口作證。

法新社報導，現年64歲的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）因招募少女給名譽掃地的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）而被判處20年徒刑。聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（Committee on Oversight andGovernment Reform）日前發出傳票，要求麥克斯威爾說明她與艾普斯坦之間的關係。

不過，麥克斯威爾接受質詢時並未回答任何問題，而是行使美國憲法第5修正案賦予的權利，以避免自證其罪。

聯邦眾議院監督暨政府改革委員會主席柯默（JamesComer）對記者說：「不出所料，麥克斯威爾援引第5修正案，拒絕回答任何問題。這顯然非常令人失望。」

他說：「我們原本有許多問題要問，包括她和艾普斯坦犯下的罪行，以及是否存在其他潛在共犯等。」

麥克斯威爾的律師馬庫斯（David Markus）說，如果川普給予特赦，她願意公開作證。

馬庫斯在聲明中指出：「如果這個委員會和美國大眾真的想聽到事情發生的完整始末，以及未經過濾的真相，其實有一條直接的途徑。只要川普總統給予特赦，麥克斯威爾女士準備誠實地說明一切。」

馬庫斯同時表示，過去曾與艾普斯坦交好的川普和前總統柯林頓（Bill Clinton）「並未涉及任何不法行為」。艾普斯坦與許多知名人士關係密切，包括商界高層、政治人物、名人與學者。

他說：「只有麥克斯威爾女士能解釋原因，而大眾有權知道真相。」

艾普斯坦2019年在紐約監獄候審性販運罪名期間死亡，死因遭裁定為自殺；麥克斯威爾是目前唯一因相關案件遭定罪者。

麥克斯威爾此次透過視訊連線，在德州監獄接受國會質詢。

美國政府近期釋出有關艾普斯坦的最新一批檔案，儘管外界普遍預期不會再有新的起訴，但隨著與這位遭定罪性犯罪者的關係曝光，不少政商領袖捲入醜聞或辭職下台。

民主黨籍眾議員蘇布拉馬尼亞姆（SuhasSubramanyam）今天出席這場閉門質詢後表示，麥克斯威爾「毫無悔意」。