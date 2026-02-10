FT：美科技巨人日後豁免晶片關稅 將結合台積電按台美投資協議配額

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計劃豁免亞馬遜（Amazon）、Google 和微軟（Microsoft）等公司日後採購晶片的關稅，而這些豁免將結合台積電（2330）投資承諾。

這項豁免，一面凸顯美國總統川普對於課徵晶片關稅並激勵美國本土晶片製造的決心，一面也為美國 AI 產業快速擴張、且高度依賴進口半導體的科技大廠網開一面。

美國政府一位官員向金融時報透露：「我們會在計畫公布後，像老鷹一樣緊盯後續進展，確保我們想透過關稅和退稅達成的目標不會被削弱，也避免這最終演變成送給台積電的大禮。」

川普政府一直以關稅威脅來推動美國製造，但迄未對台灣的半導體全面課徵關稅，以免動搖大型科技公司的 AI 供應鏈。

退稅計畫的規模，將結合近日簽署的台美貿易協議。白宮已同意將台灣輸美商品的關稅調降至 15%，以換取台灣對美國晶片產業投入 2,500 億美元的資金。

根據協議，包括台積電在內、赴美投資的台灣企業，將可依其規畫的美國產能比例，獲得即將開徵之關稅的豁免。依照商務部公布的貿易協議大綱，白宮表示，對於在美興建半導體廠的台灣企業，在建廠期間，將允許其免稅進口相當於新廠規劃產能 2.5 倍的產品。至於已在美建廠完成的台灣企業，則允許進口其產能 1.5 倍的產品。

台積電將能依據此貿易協議所獲得的豁免額度，分配給美國的大型科技客戶，讓這些客戶能免稅進口該公司的晶片。

針對美國超大規模雲端業者（hyperscalers）提供的退稅規模與範圍，將取決於台積電對未來幾年美國產能的預測。知情人士透露，許多細節仍不明朗。

目前僅有一小部分進口至美國、隨後再轉售至中國大陸的晶片，受到近日美國國安關稅的規範。川普政府在 1 月發布的一項公告中，對由超微（AMD）和輝達（NVIDIA）轉口的這類特定晶片課徵 25% 的關稅。這些關稅是在落實白宮允許輝達開始向大陸出貨 H200 晶片的協議，代價是美國政府將從中抽取銷售額的 25% 作為分成。

至於進口至美國建置本土 AI 基礎設施的晶片，則不在 1 月的課稅範圍內。

不過，白宮在公告中警告，商務部長已建議在第二階段國安調查中，對半導體課徵「稅率相當重且範圍更廣的關稅」。公告指出，此階段可能會配合一項抵稅計畫，讓在美國投資半導體生產的企業能獲得較低的關稅稅率。