科技巨擘遭控危害青少年 美國社媒成癮案將開庭

美國一場具里程碑意義的庭審明天將開庭，可能為社群媒體公司是否刻意設計平台讓兒童成癮建立法律先例。

法新社報導，這起在洛杉磯高等法院（Los AngelesSuperior Court）審理的案件被視為指標性訴訟，裁決結果可能為全美各地類似的訴訟浪潮定下基調。

本案被告是YouTube母公司Alphabet和Instagram母公司Meta。庭審期間，Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以及Instagram與YouTube的負責人預計都將出庭作證。

在數以百計的訴訟中，社群媒體公司遭控導致年輕使用者對內容成癮，進而引發憂鬱症、飲食失調、精神科住院治療甚至是自殺。

原告律師借鏡1990年代與2000年代控告菸草產業的策略，當年菸草業也面臨類似的訴訟攻勢，指控這些公司販賣有害健康的產品。

辯方律師6日尋求阻止原告將他們的平台與香菸或其他成癮性產品進行類比，但未獲採納。

這起由法官庫爾（Carolyn Kuhl）審理的訴訟，聚焦於一名姓名縮寫為K.G.M.的20歲女子所提指控，她聲稱自己因童年時沉迷於社群媒體，而遭受嚴重的心理傷害。

社群媒體受害者法律中心（Social Media Victims LawCenter）創辦人柏格曼（Matthew Bergman）向法新社表示：「這是社群媒體公司首次因危害兒童而必須面對陪審團。」他的團隊經手了1000多起這類案件。

多家網路科技巨頭主張，他們受到美國通訊端正法（US Communications Decency Act）第230條的保障，使他們免為社群媒體用戶的貼文負責。然而，本案主張，這些公司應為其商業模式負責，因其設計目的是吸引用戶注意力，並推播可能危害心理健康的內容。

YouTube發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）說：「這些訴狀中的指控絕非事實。」他又說：「為青少年提供更安全、更健康的體驗，一直是我們工作的核心。」